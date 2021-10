Il cavolfiore è un ortaggio principalmente invernale. Anche se si trova in commercio già da ottobre, il suo periodo di maturazione è proprio l’inverno. È un alimento molto comune nella cucina italiana, lo si usa per creare dei contorni gustosi e sfiziosi ma anche come ingrediente principale di primi e secondi piatti.

Il cavolfiore, inoltre, sarebbe un alimento ricco di fibre, che aiutano a regolarizzare il transito intestinale e mantenere in salute tutto l’apparato digerente. Prima di consumare il cavolfiore, però, è sempre bene accertarsi di non avere allergie o intolleranze. Il cavolfiore, infatti, potrebbe essere anche il responsabile di gonfiore e crampi addominali.

Le possibilità in cucina con questo ortaggio sono veramente infinite. Lo si può utilizzare in tantissimi modi diversi. Quello che proponiamo oggi è un metodo semplicissimo ma allo stesso tempo estremamente gustoso.

Si tratta delle polpette di cavolfiore. Un secondo piatto sfizioso e godurioso adatto anche a vegani e vegetariani. Dunque, facciamo una scorpacciata di fibre con queste polpette di cavolfiore fenomenali pronte in soli 5 minuti.

Ingredienti

Gli ingredienti per questo secondo piatto semplicissimo sono pochi e piuttosto comuni:

400 gr di cavolfiore lessato;

150 gr di patata lessata;

2 cucchiai di senape in grani;

30 gr di pecorino romano;

pan grattato;

erba cipollina;

1 tuorlo d’uovo;

farina per impanare;

sale e pepe;

olio di semi per friggere.

Il procedimento di questo piatto è veramente semplice e velocissimo. Dobbiamo schiacciare i cavolfiori e le patate e unirli in una ciotola insieme alla senape, al pecorino, al tuorlo d’uovo, al pan grattato e all’erba cipollina. Dovremmo ottenere un composto omogeneo e ben amalgamato. Aggiungiamo sale e pepe e assaggiamo per capire se gusto e consistenza fanno al caso nostro.

A questo punto, iniziamo a far scaldare abbondante olio di semi su una pentola abbastanza profonda. Formiamo le polpette e le impaniamo con della farina. Una volta fatte tutte le polpette, appena l’olio sarà caldo, possiamo iniziare a friggerle fino a doratura, cercando di evitare che si colorino troppo e lasciandole di un bel colore dorato.

Le polpette di cavolfiore non avranno bisogno di troppa cottura. Se non vogliamo friggerle possiamo cucinarle al forno o in padella. Le serviamo con un’insalata fresca e una maionese alle erbe.

