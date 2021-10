Negli ultimi giorni l’applicazione di messaggistica più famosa e diffusa ha rilasciato un nuovo aggiornamento. Quest’ultimo servirà ad avere maggiore sicurezza per tutti i nostri messaggi, foto e video salvati su un iCloud o su Google Drive. Non tutti conoscono questa nuova funzione estremamente sicura di WhatsApp che non ci farà più perdere dati.

È buona regola impostare automaticamente o fare manualmente un backup a cadenza regolare. Questo permetterà, in caso di furto o smarrimento dello smartphone, di poter recuperare tutti messaggi e i file scambiati su WhatsApp.

Inoltre, non di poco conto, è la possibilità, in caso di cambio cellulare, di recuperare tutte le chat e rimetterle nel nuovo apparecchio.

Si chiama backup criptato ed eleva ai massimi la sicurezza dei nostri dati personali che salviamo in memorie virtuali, come quelle sopracitate. È stato doveroso introdurre questa novità in quanto questo backup in cloud non prevedeva la crittografia end-to-end. Quest’ultima, presente nei messaggi salvati dentro al telefono, non permette la visualizzazione delle chat a chi accede nei nostri salvataggi.

Sembra assurdo, ma i nostri messaggi, stavano più al sicuro all’interno del nostro smartphone che nella memoria virtuale.

Ecco, quindi, in pochi passaggi come attivare questa nuova utilissima funzione di WhatsApp:

aprire l’applicazione ed andare in “Impostazioni”;

cliccare su “Chat” e successivamente su “Backup delle chat”;

ora “Backup crittografico end-to-end”.

Continuando, l’applicazione ci imporrà di scegliere una password o una chiave crittografica; fatto questo, cliccare su “Fine” ed il gioco è fatto. Quando si tratta di sicurezza e privacy bisogna sempre fare attenzione a come utilizziamo i nostri dispositivi, quindi ben vengano queste novità!

Per qualcuno potrebbe accadere di non vedere questa possibilità di backup, significa che ancora, per il loro profilo, non è arrivata questa nuova funzione. Nessuna paura, è solo questione di giorni.

Novità anche per i vocali?

Una delle novità più gradite dagli utenti di WhatsApp è stata la possibilità di accelerare i messaggi vocali, soprattutto se molto lunghi. In riferimento a questi ultimi sembra in sviluppo la possibilità di mettere in pausa il proprio monologo, per poi completarlo in un secondo momento.

A pensarci bene, come per l’aumento della velocità, anche questa potrebbe risultare davvero utile. Un rumore improvviso che interrompe il nostro vocale, una telefonata importante a cui dobbiamo rispondere sono solo 2 esempi.

È capitato spesso di cancellare un vocale perché ci siamo pentiti; mettendo in pausa avremo tempo per riflettere e riorganizzare il nostro pensiero. Probabilmente funzionerà facilmente: si clicca, come di consueto, il microfono per iniziare e si ritocca per mettere in stand-by o farlo ripartire.

Sarà disponibile per Android e iOS ma rimangono oscure le tempistiche del rilascio.