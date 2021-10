Una nota catena di fast food, che attualmente conta di oltre 615 ristoranti nel nostro Paese, è alla ricerca di personale diplomato e senza esperienza. Le candidature sono aperte in diverse sedi, sparse fra Nord e Sud Italia e il piano di assunzioni programmato lascia ben sperare. Oltre nuovi 7.000 posti di lavoro entro il 2022, di cui 2.000 previsti già nel 2021, cui si aggiunge la creazione di 30 nuovi ristoranti.

Una vera e propria pioggia di offerte di lavoro per diplomati fino a 2.000 euro con contratto a tempo indeterminato. Qualcuno avrà già inteso che stiamo parlando di McDonald’s, il noto marchio di fast food diffuso a livello internazionale.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Le offerte sono diverse e rivolte a numerose categorie di candidati. Rientrano diplomati e giovani senza esperienza, per ruoli come cameriere, addetto sala e cucina. Tuttavia, non mancano opportunità di lavoro anche per laureati in aree specifiche, finalizzati a ricoprire il ruolo di responsabile.

Le retribuzioni cambiano a seconda del ruolo coperto. Si parte da medie salariali di circa 815 euro al mese lordi, per un Crew, fino a 2.036 euro lordi per Direttore di primo livello.

Le posizioni aperte

Fra le figure ricercate da McDonald’s, spicca quella di Addetto Ristorazione Veloce. Le sedi richiedenti sono sparse lungo gran parte del territorio. Bergamo, Milano, Rimini, Bologna, Roma, Napoli, Catania e non solo. I candidati si occuperanno dell’accoglienza della clientela, del servizio di ordinazione e di tutte le attività previste nelle postazioni Cucina, Cassa, Magazzino, Delivery e McCafè.

Per candidarsi a questa posizione sarà necessario avere un diploma ed essere domiciliati presso una delle sedi indicate nell’offerta di lavoro. Segue la disponibilità di lavorare su turni e sia nel weekend che nei giorni festivi.

Altra posizione aperta è quella di Restaurant Manager. Tale figura si occupa di organizzare i turni e regolare la qualità del servizio, come quella di accoglienza della clientela. Supervisiona le postazioni, così come i collaboratori, e si assicura del rispetto delle norme di sicurezza ed igiene. In quanto tale, necessita di esperienza pregressa in ruoli di manager e dovrà avere almeno il diploma.

Pioggia di offerte di lavoro per diplomati fino a 2.000 euro con contratto a tempo indeterminato

Per sapere di più sulle offerte di lavoro disponibili presso McDonald’s e scoprire come candidarsi, visitiamo il sito web della catena. Dopo di che, rechiamoci nella sezione Lavora con noi. Troveremo una lista di tutte le posizioni aperte, filtrate per localizzazione della sede di lavoro.

Approfondimento

Manca poco tempo per accedere alle offerte di lavoro di Italo NTV per diplomati e laureati.