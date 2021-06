Le zucchine sono una verdura estiva molto amata. Il suo gusto dolce e delicato le rende alimento ideale per tantissime preparazioni, dolci e salate. Sono inoltre una verdura che contiene pochissime calorie e perciò sono molto amate anche da chi sta seguendo una dieta. Contengono potassio, vitamina E e vitamina C; inoltre aiutano a combattere i problemi alle vie urinarie perché sono diuretiche. Tutte queste caratteristiche fanno sì che le zucchine siano una delle verdure più consumate durante l’estate. Le ricette che si possono preparare sono infinite. Ma ne esiste una molto semplice e veloce. Ecco perché il nuovo piatto dell’estate sono queste incredibili polpette di zucchine facilissime da realizzare e che faranno impazzire tutti per il loro gusto speciale.

Oltre ad essere semplicissime da preparare sono un piatto molto gustoso e adatto a tutti, anche ai vegetariani.

Per realizzare queste ottime polpette di zucchine gli ingredienti che occorrono sono:

500 gr di zucchine;

un uovo;

100 gr di pangrattato;

100 gr di parmigiano o grana;

noce moscata, pepe, sale.

Preparazione

Il procedimento è molto semplice: con una grattugia a maglie larghe grattugiamo le zucchine e le lasciamo scolare in un colino per mezz’ora per rimuovere l’acqua in eccesso. Mettiamo le zucchine in un canovaccio pulito e le strizziamo. Aggiungiamo in una ciotola tutti gli ingredienti più le zucchine grattugiate e strizzate e mescoliamo fino ad ottenere un impasto denso e omogeneo. Una volta ottenuto l’impasto iniziamo a formare le polpette di zucchine. Possiamo cuocerle in forno statico preriscaldato a 180 gradi per 15 minuti per un pasto leggero ma gustoso. Se invece vogliamo qualcosa di più godurioso possiamo friggerle in olio di semi fino a doratura. Per un tocco in più di golosità aggiungiamo un pezzettino di provola affumicata al centro della polpetta!