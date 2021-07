L’Italia è ricca di paesaggi mozzafiato che non hanno nulla da invidiare alle più belle località del mondo. Vi sono certi luoghi in cui la natura domina ancora incontrastata e regala emozioni indicibili. E per gli appassionati di escursioni e trekking non possono che risultare le mete predilette.

Nella parte più meridionale della nostra penisola si trova una riserva naturale spettacolare tra terra e mare con sabbia finissima e una natura rigogliosa. Un posto incantevole con i più svariati paesaggi che saprà soddisfare ogni tipologia di viaggiatore.

Se l’Italia è un Paese che può puntare sul turismo lo deve anche alla Sicilia. In questa regione splendida le spiagge di sabbia bianca si intrecciano col mare azzurro e la folta macchia mediterranea. L’essenza vera della Sicilia la si può gustare in un unico, suggestivo parco naturale: la Riserva di Vendicari.

Situata nella zona est dell’isola italiana, tra i paesi di Noto e Marzamemi, è un vero gioiello naturale. Una volta all’interno potremo scegliere tra tre itinerari differenti, che ci portano tutti alla scoperta delle bellezze del luogo. Per gli amanti del mare sarà imperdibile una tappa nelle spiagge più belle della riserva. Tra queste la spiaggia di Eloro, quella omonima di Vendicari e la più celebre e frequentata spiaggia di Calamosche. Stupende anche la spiaggia di Marianelli e quella di San Lorenzo, in sabbia bianchissima.

La Riserva Naturale è anche un’occasione da non perdere per gli appassionati di flora e fauna. Inoltrandosi nei sentieri della macchia mediterranea ci si ritrova circondati da boschetti di lentischi e ginepri. Più verso la costa e le saline possiamo invece avere fortunati incontri con cormorani, aironi e fenicotteri, per la gioia di chi pratica birdwatching. Infine, la Riserva di Vendicari è anche sede di un’importante sito archeologico, quello dell’antica città di Elloro, vicino all’omonima spiaggia.

