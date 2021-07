Svolgere degli esercizi ogni giorno è un toccasana per la nostra salute. In palestra o comodamente a casa.

Quando ci si allena, però, si fa poco caso allo stile. Magari si prende la prima cosa che si trova nell’armadio e la si indossa senza troppi problemi. Ma non sempre.

Una domanda, infatti, può sorgere spontanea.

Come bisogna vestirsi quando ci si allena per non rinunciare mai allo stile?

Nelle prossime righe, infatti, si vedrà che si può essere eleganti anche in una situazione particolare. Non si tratta di una cena di gala o di un matrimonio.

L’aspetto fondamentale è sempre il comfort. Certo, non bisogna mai rinunciare ad essere eleganti. Il fine principale, tuttavia, è allenarsi. I pantaloncini e le magliette devono essere comodi e flessibili. Ogni movimento deve essere fluido e semplice.

Dei materiali traspiranti, inoltre, sono imprescindibili.

Quando ci troviamo in palestra o in un centro sportivo abbiamo più margine di manovra nella scelta degli abiti. In qualche modo si può osare. Quella maglia attillata o senza maniche che non metteremmo mai per uscire può essere perfetta. Le ragazze possono valorizzare le loro forme con dei leggings o delle canotte sportive.

Un’altra mossa intelligente è usare frontiere o polsini. Essi, oltre ad assorbire il sudore, ci rendono più atletici nel look. Naturalmente non bisogna esagerare, altrimenti avremo l’effetto opposto. Appariremo goffi e ridicoli.

Anche i colori possono essere più arditi. Nessuno si sorprenderà se indossiamo dei pantaloncini sgargianti. Ma solo a patto che siano accoppiati nel migliore dei modi. Ad esempio con una maglietta nera.

Lo stile non è solo nell’abbigliamento

Oltre all’abbigliamento è necessario avere dei comportamenti virtuosi. In primis non bisogna avventurarsi in esercizi che non sono alla nostra portata.

Quando ci si riposa, è necessario lasciare le macchine libere.

Svolgere gli esercizi nel migliore dei modi, infine, può valorizzare ulteriormente la nostra figura.