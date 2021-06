L’estate è ormai inoltrata e la voglia di organizzare una vacanza stimolante è sempre più forte. Non sempre, però, è facile trovare gli spunti giusti per decidere dove concedersi qualche giorno o settimana all’insegna del relax. Anche perché, forse, in Italia si pensa di aver già visto un po’ tutto. Ma non è così.

Oggi, infatti, vedremo come vi sono ancora dei luoghi nostrani tutti da scoprire, immersi nella natura più selvaggia. Sono 5 calette mozzafiato con spiagge incontaminate e acque cristalline che rapiscono il cuore e faranno felici gli amanti del mare e non solo. Ecco le scelte della nostra Redazione.

5 calette mozzafiato con spiagge incontaminate e acque cristalline che rapiscono il cuore

Cala Violina, Scarlino

Cala Violina è un piccolo lembo di terra a Scarlino, in provincia di Grosseto e in piena Maremma. La spiaggia di sabbia chiara e granelli di quarzo e il mare di un azzurro marcato la fanno da padroni. E per completare il suggestivo quadretto naturale, alle spalle la rigogliosa macchia mediterranea.

Spiaggia delle Ghiaie, Isola d’Elba

A due passi da Portoferraio, sulla stupenda Isola d’Elba si estende la spiaggia delle Ghiaie. Per le acque turchesi e la varietà incredibile di flora e fauna è il paradiso perfetto per chi ama immersioni e snorkeling. Inoltre, tutt’attorno si possono intraprendere stimolanti percorsi di trekking.

Spiaggia delle Due Sorelle, Sirolo

Le affascinanti Marche ospitano la spiaggia delle Due Sorelle, nell’anconitano. Questa suggestiva caletta della Riviera del Conero prende il nome da due scogli che affiorano dall’acqua. È un luogo tanto semplice quanto straordinario, tappezzato da ciottoli e ghiaia fine.

Caletta Rovaglioso, Palmi

Stupefacente è il termine esatto per descrivere questa spiaggia calabrese della Costa Viola dal paesaggio surreale. Un mare terso e spettacolare e scogli imponenti costituiscono il paesaggio principale, lontano da ogni forma di civiltà. Esplorando le sue acque si possono incontrare tantissime tipologie di pesci e animali marini con cui nuotare.

Spiaggia Valle dell’Erica, Santa Teresa di Gallura

Vicino a Santa Teresa di Gallura, in provincia di Otranto si può prendere il sole sull’incantevole Spiaggia di Valle dell’Erica. Circondati dalla macchia mediterranea e in compagnia dei nuraghi, ci si può rilassare sul litorale sabbioso o coccolati dalle stimolanti acque verde smeraldo. Il tutto immersi nello strepitoso paesaggio sardo.