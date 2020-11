Ora che le serate invernali sono arrivate, è giusto adeguarsi. E lo si deve fare anche in cucina. Infatti, è molto importante scegliere i piatti giusti da cucinare durante questi mesi. Uno di questi è quello che oggi, noi del team di ProiezionidiBorsa, vogliamo proporre. Si tratta di una ricetta sorprendente perfetta per queste giornate invernali e facilissima da preparare. Pochi passaggi e si potrà avere a tavola un delizioso egg drop, una deliziosa zuppa che arriva direttamente dalla cultura cinese.

Tutti gli ingredienti necessari per preparare l’egg drop

Ecco tutti gli ingredienti che serviranno per 4 persone:

4 uova

1 litro e mezzo di brodo di pollo

2 cucchiai di amido di mais

erba cipollina (a piacimento)

2 cucchiai di sale

Dopo essersi assicurati di avere tutti questi ingredienti in casa, basterà seguire dei semplicissimi passaggi per realizzare questa zuppa gustosissima.

Una ricetta sorprendente perfetta per queste giornate invernali e facilissima da preparare

Per prima cosa, bisognerà portare il brodo a bollore. Dunque, basterà versarlo su una pentola e aspettare il tempo necessario. Nel frattempo, bisognerà sbattere le uova in una ciotola, assicurandosi di sbatterle per qualche minuto. Mentre si continua questo lavoro sulle uova, sarà necessario aggiungere anche un cucchiaio di amido di mais. Quando il brodo starà bollendo, lo si potrà versare in una ciotola assieme a un altro cucchiaio di amido di mais. Ora, dopo aver sbattuto per qualche minuto il composto, lo si dovrà mettere nuovamente in una pentola, continuando a mescolare e aggiungendo le uova. Dopo aver aggiunto anche due cucchiai di sale, bisognerà lasciar cuocere ancora per almeno un minuto. A fine cottura, basterà aggiungere l’erba cipollina et voilà! Ecco una ricetta sorprendente perfetta per queste giornate invernali e facilissima da preparare! Tutta la famiglia rimarrà a bocca aperta!

