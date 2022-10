Sarà una settimana difficile per due segni zodiacali a causa di Marte

Fin dai tempi più antichi, gli esseri umani si sono sempre interessati all’astrologia, ossia all’osservazione e allo studio di astri, pianeti, costellazioni e così via. Al giorno d’oggi, invece, è l’astronomia ad occuparsi di queste tematiche, mentre l’astrologia è stata relegata ad un sistema di credenze e tradizioni.

Secondo la definizione moderna di astrologia, essa si occupa di scoprire come la posizione ed i movimenti dei corpi celesti, possano influenzare la vita degli esseri umani sulla Terra. L’oroscopo, invece, non è altro che la divinazione dell’astrologia, perché cerca di andare oltre, di prevedere quale saranno le sorti dei vari segni dello zodiaco.

Le conseguenze della posizione di Marte in quadratura con Nettuno

Studiando la posizione dei pianeti e delle stelle, l’astrologia ingloba dentro di sé una serie di concetti molto particolari. Uno di questi è il concetto di quadratura. Con questo termine si indica un aspetto tra due pianeti che si trovano ad una distanza angolare di 90 gradi rispetto alla Terra.

In pratica, quando due pianeti sono in questa posizione, essi si trovano in conflittualità. Infatti, storicamente, la quadratura viene considerato un aspetto dissonante e, secondo l’oroscopo, preannuncia l’arrivo di un periodo di stress, tensioni e mancanza di comunicazione.

Questa situazione si riproporrà proprio in questa settimana, dal 10 al 15 ottobre 2022, tra due pianeti: Marte e Nettuno. Nelle prossime righe, vedremo quali saranno i segni zodiacali più sfortunati nei prossimi giorni e cosa dovranno fare per limitare i danni.

Sarà una settimana difficile per due segni in particolare: Sagittario e Vergine

Uno dei segni che avrà una settimana piuttosto complicata sarà il Sagittario. Dopo un’estate un po’ piatta, in questa settimana inizieranno a riaffiorare tutti i problemi rimasti irrisolti nei mesi scorsi. In particolare, si riaccenderanno nuovamente le discussioni in famiglia e nel rapporto di coppia, dove pesano soprattutto i problemi finanziari. Inoltre, sul posto di lavoro, i colleghi si sono già accorti di un calo della produttività e, presto, anche i superiori potrebbero farlo. Per evitare situazioni gravi sarà necessario, quindi, cercare di risollevarsi e dimostrare che si ha ancora voglia di mettersi in gioco.

Oltre al Sagittario, anche per i nati sotto il segno della Vergine sarà una settimana difficile per una serie di motivi. In primis, a livello di mentale, si assisterà ad un forte calo della motivazione. Ciò porterà anche ad un crollo delle energie fisiche che condurrà, irrimediabilmente, ad uno stato di totale apatia. In secondo luogo, Marte porterà svogliatezza anche nelle relazioni e sarà difficile, soprattutto per i single, provare un qualsiasi tipo di approccio. Infine, sul lavoro ci saranno ancora tensioni e malumori, che non faranno altro che alimentare l’insoddisfazione generale. In questa settimana, dunque, si consiglia di praticare un po’ di sport o di meditazione per cercare di allentare la tensione e riordinare le idee.

