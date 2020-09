Se hai a che fare con un documento in formato PDF, come modificare e come comprimere un file? Nel dettaglio, la risposta c’è su come modificare e comprimere un file o un documento in formato PDF. E viene fornita direttamente dalla Adobe per gli utenti dei software della famiglia Acrobat.

Come modificare un documento in formato PDF e le opzioni disponibili

Aperto il documento in formato PDF è possibile per esempio aggiungere parole con lo strumento aggiungi testo. Il testo, inoltre, in tutto o in parte si può sostituire o correggere se sono presenti dei refusi.

Ma su come modificare e comprimere un file o un documento in formato PDF non finisce qui. Con Adobe Acrobat è infatti possibile riformattare il testo. Per esempio ridimensionandolo e riallineandolo. Oppure semplicemente cambiando il font ed il tipo di carattere.

Su come modificare un documento in formato PDF ci sono pure tante altre opzioni. E tra queste gli strumenti per modificare gli oggetti e le immagini che sono presenti nel documento. E questo perché Acrobat è un software di desktop publishing.

Ecco, inoltre, un metodo per comprimere un file con Acrobat

Dopo aver fornito informazioni utili su come modificare un documento in formato PDF passiamo alla compressione. Per ridurre le dimensioni del file, come comprimere un documento in formato PDF? Al riguardo c’è da dire che l’operazione si fa sempre con Acrobat aprendo uno strumento ad hoc.

Si tratta, nello specifico, dello strumento ottimizza PDF che permette di andare a ridurre le dimensioni del file. Ma solo dopo che l’utente Acrobat ha impostato la compatibilità. Ovverosia quella con la versione di Acrobat della Adobe desiderata. Lo strumento ottimizza PDF offre inoltre delle opzioni di ottimizzazione che sono avanzate. E che sono pure facoltative in quanto di norma vengono utilizzate solo dagli utenti più esperti.