Si può dare disdetta al padrone del fondo commerciale che abbiamo affittato con 6 mesi di anticipo. La legge, però, ci obbliga a pagare l’affitto anche durante quei 6 mesi che sono i cosiddetti mesi di preavviso obbligatorio. Molti allora si chiedono come uscire da un contratto di affitto senza pagare 6 mesi di preavviso.

Occorre fare molta attenzione a scegliere la strada giusta, perché un errore potrebbe costare caro. Se non si sono valide e legittime ragioni per non pagare il preavviso, infatti, il proprietario potrebbe ottenere un decreto ingiuntivo contro il suo inquilino. In questo caso, l’inquilino pagherebbe il preavviso, ma anche le spese legali al suo avversario.

Restituire le chiavi

Dare le chiavi al proprietario prima del tempo non è un rimedio sufficiente. I 6 mesi di preavviso sono previsti dalla legge, infatti, perché si stima che sia il tempo necessario al proprietario a trovare un altro inquilino. Ecco perché quel periodo gli deve essere pagato per forza anche se gli vengono restituite le chiavi.

Come uscire da un contratto di affitto senza pagare 6 mesi di preavviso

Per fortuna, la legge stessa offre qualche valida motivazione per un recesso anticipato e senza spese.

I vizi dell’immobile

Secondo la legge l’immobile non deve presentare vizi che ne impediscano del tutto il godimento. Alcuni esempi pratici. Non si può abbandonare l’immobile solo perché in una stanza c’è una piccola macchia di umido. Se invece l’immobile presenta infiltrazioni diffuse e al primo inverno si forma molta muffa sulle pareti, questo è un difetto che giustifica il recesso dal contratto. In questo caso, l’inquilino non deve pagare il preavviso, perché l’immobile è del tutto inservibile.

Il contratto in nero

Da quando il contratto viene firmato ci sono 30 giorni per registrarlo all’Agenzia delle Entrate. Se il proprietario non lo registra per non pagare quella piccola tassa, il contratto non è valido. Non vale nessuna delle sue clausole, nemmeno quella sul preavviso da pagare. Quindi, anche in questo caso, l’inquilino può lasciare l’immobile senza pagare mesi di preavviso.