Chissà quante volte abbiamo preferito il cioccolato fondente a quello al latte nella convinzione che questo faccia male e ingrassare. Un recente studio sembra sfatare questo mito.

Mangiare cioccolato fondente, ovviamente nelle giuste quantità, apporta notevoli benefici, grazie all’elevato contenuto di antiossidanti che proteggono le nostre cellule dal processo di invecchiamento. È ricco di sali minerali e grazie al contenuto di acido oleico aiuta a combattere il colesterolo. Insomma il cioccolato è davvero un toccasana per il corpo e anche per l’umore. Ma è stato scoperto a che ora mangiare cioccolato per avere incredibili effetti su dieta e glicemia. Infatti recenti studi hanno addirittura dimostrato che assumere cioccolato al latte aiuta a dimagrire.

In particolare un recente studio su donne in menopausa tra i 45-65 anni ha dimostrato che assumere 100 grammi di cioccolato al latte a determinati orari, aiuta a dimagrire. Da questo studio è emerso che è importante non solo cosa si mangia, ma anche quando si mangia. Infatti le donne che hanno assunto cioccolato al mattino, entro un’ora dal risveglio, o un’ora prima di andare a dormire, hanno ottenuto importanti vantaggi. Non solo dal punto di vista del peso, che non è aumentato. Anzi, mangiare cioccolato ha contribuito a ridurre il senso di appetito e il desiderio di altri dolci.

Inoltre il consumo del cioccolato entro un'ora dal risveglio, ha ridotto la glicemia del 4,4%, ha migliorato il sonno e abbassato il desiderio di altri cibi. L'assunzione al mattino, a digiuno, entro un'ora dal risveglio aiuta a ridurre la glicemia e a bruciare i grassi. Mentre la sera ha aiutato il ritmo del sonno. Ad ogni modo, a prescindere dai risultati scientifici, ciò che conta è mantenere sempre il giusto equilibrio, uno stile di vita sano e un'alimentazione equilibrata.