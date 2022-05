Essere ricchi è il sogno di molti. Avere un sacco di soldi senza fare troppa fatica sarebbe ancora più bello. Il guadagno si ottiene lavorando. Tuttavia, ci sono anche molti altri modi per fare soldi. Se ben studiati, gli investimenti possono fruttare parecchio, sia quelli di tipo finanziario che quelli in ambito immobiliare. Molte persone, poi, tentano la sorte con il gioco. Giocano al Lotto, acquistano qualche biglietto della Lotteria e ogni tanto grattano qualche biglietto del Gratta e Vinci.

Collezionare opere d’arte è proficuo

Il collezionismo, in genere, è un hobby piuttosto remunerativo. Coinvolge qualsiasi settore. Non necessariamente solo le opere artistiche. Con il passare del tempo, infatti, anche oggetti comuni possono acquistare un grande valore. Ovviamente, si deve trattare di oggetti aventi una qualche specifica particolarità. Tuttavia, è importante sapere di quale particolarità si tratta. Potremmo anche avere in casa una fortuna e non saperlo. Casi eclatanti sono, ad esempio, questo libro famoso o questo particolare disco che ha fatto la storia della musica.

La numismatica è un settore molto remunerativo. Chi colleziona monete è sempre alla ricerca di qualche pezzo raro. Le monete di valore non necessariamente devono essere antiche. Ci sono molte monete da 1 euro o da 2 euro che valgono parecchio. Sarebbe bene saperle riconoscere. Un vero peccato spenderle per un caffè. Nelle prossime righe andremo a scoprire alcuni pezzi da 1 euro che è bene non sperperare.

Una pioggia di soldi travolgerà i fortunati che troveranno queste monete da 1 euro in tasca o nel portafogli

Le monete da 1 euro sono facili da riconoscere perché sono costituite da due metalli. La parte centrale è composta da una lega di rame e nichel, mentre il bordo esterno da nichel e ottone. Premesso ciò, è bene sapere che circolano monete con difetti di conio. Questi elementi sono quotati moltissimo dagli appassionati. Proseguendo nella lettura andremo a spiegare di quali difetti si tratta e come riconoscerli.

Nelle monete da 1 euro italiane, un errore di conio è l’assenza della lettera “R”, che sta a simboleggiare la Repubblica italiana. Questi esemplari, piuttosto rari, sono stati venduti all’asta per più di 2.000 euro. Ma quello appena citato è solo un esempio. In giro circolano tantissime monete, sia italiane che straniere, che presentano errori di conio, anche estremi. Monete di questo genere possono raggiungere un valore molto elevato. Sulla base del tipo di errore, si può arrivare addirittura a 20.000 euro.

Altre monete che valgono ben più di 1 semplice euro

Oltre ai casi appena indicati, che sono davvero eclatanti, ci sono altre monete che hanno un buon valore economico. Interessante è, ad esempio, l’euro della Città Del Vaticano raffigurante Papa Giovanni Paolo II di profilo. In particolare, la prima serie del 2002-2005. Questa moneta, se tenuta in ottime condizioni, può valere 90 euro circa. Possiamo invece guadagnare dai 40 ai 70 euro se possediamo la moneta da 1 euro del Principato Di Monaco (serie 2009 e 2013) su cui è raffigurato il profilo di Alberto II.

Pertanto, osserviamo sempre attentamente le monete che abbiamo nel portafogli perché una pioggia di soldi travolgerà i fortunati che si ritroveranno tra le mani quelle che abbiamo descritto.

