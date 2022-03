Molte persone amano leggere. Oggigiorno, molti leggono gli e-book. Sono libri elettronici o in formato digitale che si aprono e si sfogliano tramite computer e altri dispositivi mobili, come tablet e smartphone. Gli e-book sono sicuramente un’invenzione molto comoda. Si scaricano con un click e permettono di avere un’intera biblioteca all’interno di un unico dispositivo. Gli accaniti lettori, conoscono bene, infatti, il problema di dove riporre i libri in casa. O di come fare a portare con sé, durante le vacanze, 3 o 4 libri. Sono un ingombrante peso che può causare problemi con il peso del bagagli, soprattutto se si viaggia in aereo.

Questa è la modernità ma, fino a qualche anno fa, tutti leggevano i libri cartacei. Acquistati o presi in prestito in biblioteca, era un piacere scorrere le righe ascoltando al tempo stesso il frusciare delle pagine. Per chi ama leggere, i libri sono un oggetto sacro. Difficilmente li prestano agli altri. Ed è praticamente impossibile che li buttino via anche dopo svariati anni.

Le persone molto pratiche che amano fare spesso ordine e disfarsi delle cose vecchie, non apprezzano molto i tradizionalisti conservatori. Eppure, sarebbe meglio, a volte, essere un po’ meno maniaci delle pulizie e più accumulatori di cose. Con il passare degli anni, infatti, le cose vecchie potrebbero riservare felici sorprese. Determinati oggetti acquistano valore con il tempo.

Ecco ad esempio quanto potrebbe valere questa vecchia videocassetta. I collezionisti pagherebbero oro per queste Barbie. Nelle prossime righe andremo a svelare qual è il libro che potrebbe valere una vera e propria fortuna.

Controlliamo subito la libreria perché una cascata di soldi potrebbe travolgerci se possediamo questo famosissimo libro che molti hanno letto

Tutti ricorderemo sicuramente Harry Potter. La saga costituita da una serie di romanzi fantasy scritta da J. K. Rowling, che narra le avventure del giovane mago Harry Potter e di Ron ed Hermione, i suoi migliori amici, tutti studenti della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts.

Dai libri è stata poi tratta una saga cinematografica costituita da 8 lungometraggi distribuita dalla Warner Bros. Libri e film ebbero un successo a dir poco clamoroso. Harry Potter ha avuto fan in tutto il Mondo e di tutte le età. Per questo, ci sono tantissime persone che possiedono tutti i libri della saga.

Quel che interessa a noi, è sapere che alcune copie originali del primo libro, varrebbero molti soldi. In particolare, la prima edizione del primo libro, dalla copertina rigida e datato 1997, contiene stampe per le quali i collezionisti sarebbero disposti a pagare cifre esorbitanti. Ci stiamo riferendo alla rara edizione Fi “Harry Potter e La Pietra Filosofale”.

Il valore di questo libro andrebbe da un minimo di 40.000 dollari fino ad arrivare a 55.000 dollari. Quindi, controlliamo subito la libreria perché una cascata di denaro potrebbe cascarci addosso.

Queste edizioni originali si riconoscono perché hanno stampato la seguente riga: “1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1”. Inoltre, risultano essere state scritte sotto il nome di Joanne Rowling anziché di J.K. Rowling.

