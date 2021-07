Non finiscono di stupire gli effetti benefici di questo pesce molto apprezzato in cucina e dalle famiglie per la sua economicità. Una recente ricerca ha messo in evidenza i suoi effetti anche sul cervello. Arrivano una pioggia di meravigliosi benefici contro la depressione con questo pesce ricco d’Omega3 .

Contro il male del secolo

La depressione è negli ultimi anni in netto aumento e diventa il primo male del mondo a creare una disabilità diffusa. Ci sono oltre 350 milioni di persone che ne soffrono e che subiscono gli effetti negativi di questo flagello.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Un problema invalidante riconosciuto anche dall’INPS come causa di invalidità civile. Ma a parte gli aspetti economici la depressione è un male che prende la mente e ha conseguenze sull’umore. Facile affaticamento, disturbo del sonno, mancanza di energia, pensieri di morte ecc. sono alcuni sintomi della depressione.

Per curare la depressione lieve si ricorre alle tecniche di massaggio come lo shiatsu che libera le energie bloccate, lo yoga attraverso le tecniche di respirazione, l’attività fisica che produce endorfine.

Una pioggia di meravigliosi benefici contro la depressione con questo pesce ricco d’Omega3

In effetti nella società moderna dove tutto è instabile, le tensioni sono tante, i problemi si accumulano nella testa, è facile cadere in depressione. Ma la natura non ci lascia inermi e una recente scoperta trova un aiuto potente in un pesce già conosciuto e apprezzato.

Gli studiosi del National Institute of Health Research (NIHR) e Maudsley Biomedical Research Center nel Regno Unito, hanno osservato che gli Omega 3 possono migliorare gli stati depressivi. Gli acidi grassi polinsaturi Omega-3 (PUFA), l’acido eicosapentaenoico (EPA) e l’acido docosaesaenoico si trovano tutti nel pesce azzurro. Sono questi che agiscono insieme contro le infiammazioni del cervello che causano tra l’altro anche la depressione.

Una soluzione al benessere

E’ buona pratica perciò per mantenere un cervello sempre in forma avere un’attività fisica regolare che sviluppi le endorfine e il buon umore. Mangiare cibi sani e in particolare i grassi Omega3 contenuti in particolare nel pesce azzurro. Fra questi lo sgombro è quello che ne possiede di più ed è un pesce anche molto economico. Tra i suoi effetti troviamo anche un aiuto alla riduzione del colesterolo cattivo nell’organismo.