Per quanto pulito ed igienizzato possa essere il nostro bagno spesso ci sono quelle giornate in cui è impossibile sopportare la puzza di fogna.

Questa condizione molto fastidiosa che colpisce soprattutto coloro che abitano al piano terra, crea condizioni di imbarazzo soprattutto se si hanno degli ospiti in casa.

Dopo aver passato intere giornate a togliere calcare dai rubinetti, pulire e lucidare tutte le piastrelle, il cattivo odore che esce del water è insopportabile. In realtà alcune volte questa condizione non avviene per scarsa pulizia ma per caratteristiche dell’impianto di scarico.

Inoltre bisognerebbe anche considerare gli effetti negativi sulla salute provocati dalle inalazioni di questi gas tossici che contengono anche metano.

In queste condizioni, ci rivolgiamo ad un idraulico o ad una ditta di spurghi per mettere punto al problema quando in realtà non le abbiamo provate tutte. Proprio così, perché in questo articolo vedremo alcuni metodi testati e funzionali per dire addio alla puzza di fogna dal bagno.

Alcuni trucchi geniali per togliere per sempre dal bagno la puzza di fogna

Un problema diffuso quello dei cattivi odori dal bagno che ci porta spesso a chiedere l’intervento di un idraulico o addirittura di una ditta di spurghi. Oppure per ovviare a questa pessima condizione ci serviamo dell’aiuto di prodotti chimici altamente tossici ed aggressivi. A riguardo, bisognerebbe fare attenzione ai prodotti venduti in commercio che ci promettono di eliminare tutti i cattivi odori. Oltre ad essere fortemente tossici per l’ambiente, potrebbero rovinare o perfino bucare le tubature.

Prima di commettere errori irreversibili, applichiamo alcuni trucchi geniali per togliere per sempre dal bagno la puzza di fogna con metodi naturali.

In un articolo precedente abbiamo visto come è possibile togliere i cattivi odori dal frigo grazie all’aceto. Anche in questo caso non ci deluderà. Gettiamo un cucchiaio di bicarbonato nel water e successivamente versiamo una tazza di aceto bollente. Lasciamo il composto reagire e dopo 15 minuti facciamo scorrere l’acqua fredda. In pochi attimi avremo un wc splendente e la puzza di fogna scomparirà del tutto.

Oppure chi avrebbe mai pensato di utilizzare il lievito di birra in bagno? Proprio l’agente lievitante usato per le nostre straordinarie pizze, può esserci d’aiuto in caso di cattivi odori. Basta scioglierne un cubetto in acqua bollente e versarlo nel wc. Dopo una notte intera di riposo, l’indomani potremo dire finalmente addio alla puzza di fogna proveniente dal wc.