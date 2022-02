La primavera è la stagione ideale per andare alla scoperta di piccoli borghi e segreti in giro per l’Italia. Alcuni potrebbero lasciarsi incuriosire da mete estere. Tuttavia, anche il nostro Paese offre meravigliose e sorprendenti destinazioni. In alcuni casi, bastano pochi giorni per visitare posti nuovi e borghi a noi vicini ma spesso sconosciuti. Ovviamente, da nord a sud dell’Italia, le sorprese non mancano: ci sono borghi dove il mare si fonde con la collina. Una continua riscoperta tra caratteristici vicoli, tradizioni, storia e suggestivi panorami. Nelle Marche c’è un paese che fa parte de “I borghi più belli d’Italia” e che vale la pena scoprire.

Una perla a due passi dal mare questo borgo i cui vicoli nascondono incantevoli sorprese perfetto per una vacanza di 2 giorni

Stiamo parlando di Mondolfo, un paese situato sull’Adriatico, nella provincia di Pesaro Urbino: un borgo medievale ricco di storia e incantevoli esperienze da vivere. Questo paese è decisamente particolare, infatti è caratterizzato da una doppia tradizione: contadina e marittima. In questo borgo, sulle colline marchigiane, possiamo andare alla scoperta della storia medievale e dedicare parte della nostra vacanza a suggestive passeggiate in riva al mare. Infatti, la frazione di Marotta, a pochi chilometri, è situata sul favoloso mar Adriatico.

Potremmo cominciare il nostro tour dalla piazza principale di Mondolfo, ammirando la caratteristica Torre Civica ricostruita in stile gotico dopo il terremoto del 1930. Dalla piazza potremmo poi inoltrarci nelle stradine del centro storico, esplorare gli edifici religiosi e dirigerci verso il suggestivo belvedere. Da qui potremmo ammirare l’incantevole panorama sul mare e il Monte Conero. Potremmo proseguire il tour al Museo Civico, ricco di tradizione: manufatti, reperti storici, fisarmoniche e centinaia di pezzi originali costruiti dagli artigiani locali.

Sfumature

Tuttavia, Mondolfo è soprattutto arte. Infatti, negli ultimi anni, grazie a interventi di arte urbana, i vicoli del paese sono diventati un incantevole museo a cielo aperto. Girando in lungo e in largo per le mura quattrocentesche, possiamo immergerci nelle opere di street art firmate da grandi artisti del panorama internazionale. Un percorso tematico che comprende istallazioni situate in ogni angolo del borgo, il racconto attraverso murales, pittura, scultura e fotografia di memorie storiche e sociali. È una continua scoperta e riscoperta a caccia di sfumature e prospettive che abbelliscono spazi pubblici e privati. È un modo per avvicinarci al magnifico mondo dell’arte.

Ovviamente, possiamo continuare il nostro tour artistico anche sul mare. Infatti, nella frazione di Marotta, possiamo lasciarci catturare dagli oltre 200 mosaici che ricoprono il lungomare. Pertanto, si tratta di una perla a due passi dal mare, che è un luogo perfetto per un viaggio romantico o per un fine settimana con i bambini. Tuttavia, è ideale anche per i più avventurieri, che potrebbero lasciarsi suggestionare da un’escursione nella vicina Valle dei Tufi, alla ricerca di maestosi uccelli selvatici.

Lettura consigliata

Affascinante e incantato questo borgo del centro Italia da visitare in 1 solo giorno che potrebbe incuriosire anche i bambini