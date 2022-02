Bianche discese di neve, abbigliamento caldo, sci e scarponi ci riportano alla mente l’immagine di una piacevole vacanza invernale a contatto con la natura. Le Alpi, le Dolomiti o gli Appennini sono tra le mete più ambite per un rilassante weekend in alta quota. Il benessere e la quiete di un caldo camino in un incantevole chalet in legno e l’adrenalina di suggestive attività invernali. Tuttavia, nonostante la stagione fredda, potremmo avere il desiderio di muoverci verso mete calde, anticipando così la primavera e andando alla ricerca di luoghi con temperature miti. Alcuni sognano mete lontane, come le coste del Mar Rosso o la Thailandia, peccato si trovino dall’altra parte del Mondo. Tuttavia, oltre alla distanza, potrebbero essere luoghi troppo dispendiosi per concederci solo una breve toccata e fuga.

Primavera in anticipo

Dunque, dobbiamo trovare una soluzione, che non si discosti molto dai nostri desideri. L’ideale sarebbe trovare una destinazione caratterizzata da temperature invernali miti e che non sia troppo dispendiosa in termini economici. La soluzione è più vicina di quanto immaginiamo. Infatti, a poche ore di volo dall’Italia, c’è una meta da sogno: la Costa Blanca, caratterizzata da temperature miti e spiagge bianche, che vale la pena visitare. L’ideale sarebbe godere di un tour lungo la costa. Partire direzione Valencia e scendere lungo la costa, verso Sud. Sostare qualche giorno a Dénia, meta solitamente di passaggio del turismo estivo, diretto verso destinazioni più ambite come Ibiza o Palma de Maiorca.

Il fascino di questa cittadina è tutto da scoprire. Dénia affaccia direttamente sul Mediterraneo ed è collocata in una posizione strategica, a metà strada tra la più famosa Valencia e la suggestiva Alicante. Qui, potremmo godere di una piacevole primavera in anticipo a cavallo tra febbraio e marzo.

Temperature miti e spiagge bianche a poche ore dall’Italia, gli amanti del mare d’inverno non possono perdere questa meta da sogno

Il periodo che precede la Pasqua è l’ideale per visitare questa affascinante città, dove le temperature invernali potrebbero superare i 20°C. Dénia è ricca d’interessanti vedute e numerose sfumature tutte da scoprire. Incantevoli sono le spiagge bianche e il mare cristallino, così come il castello e gli scorci montani che abbracciano la città. Potremmo perderci nelle innumerevoli stradine del centro storico, lasciandoci trasportare dalla curiosità, dalla storia e dalla tradizione. Altra zona suggestiva da visitare è la Riserva Naturale Marina di Cabo San Antonio, situato a metà strada con Jávea. Qui, possiamo andare alla scoperta della fauna locale in un’incantevole area naturale, che copre più di 900 ettari di territorio.

Ovviamente, se abbiamo a disposizione qualche giorno, potremmo proseguire il nostro tour lungo la Costa Blanca. Muovendoci verso Sud, potremmo dedicare una giornata alla scoperta di un’altra meravigliosa città costiera: Jávea. O in alternativa, proseguire verso Alicante, concedendoci una breve sosta a Calp e a Benidorm.

Approfondimento

Sono queste le mete ideali ed economiche per una breve vacanza invernale al caldo in Europa a qualche ora dall’Italia