Finalmente è la settimana di Carnevale e possiamo darci alla pazza gioia con i dolci della tradizione. Frappe, castagnole ripiene, chiacchiere o frittelle di mele. Qualsiasi dessert carnascialesco è un invito ai piaceri della gola. Tuttavia, quando si mangia un dessert, è sempre bene far attenzione alla linea.

Eccedere con zuccheri e grassi non fa mai bene al nostro organismo. Inoltre, il rischio è quello di prendere qualche chilo in pochissimi giorni. La Redazione di ProiezionidiBorsa ha pensato a una ricetta per non rinunciare al piacere di qualche chiacchiera in compagnia.

Sono croccanti ma senza glutine, burro e uova queste bugie che tolgono il fiato per fragranza, profumo e dolcezza. Non faranno rimpiangere per nulla quelle tradizionali e si possono friggere a cuocere al forno. Tra poco scopriremo come prepararle da soli per rallegrare e stupire grandi e piccini. Consigliamo di provare anche la ricetta della frolla friabile e leggera senza glutine e burro per biscotti e crostate strepitose.

Ingredienti per un Carnevale sano e leggero

Per evitare che chi soffre d’intolleranza al glutine resti a guardare le nostre chiacchiere casalinghe, useremo farine gluten free. Farina di riso, farina di grano saraceno, farina di miglio o di mais. Possiamo optare per uno di quei mix già pronti se non vogliamo mescolarle da soli. Ma ecco le dosi:

200g di farina senza glutine;

20g fecola di patate;

e 20g di farina di ceci;

1 bustina di vanillina;

1 bustina di lievito per dolci;

e 1 cucchiaino di bicarbonato;

40g di zucchero di canna;

1 cucchiaio di olio d’oliva;

70ml di acqua.

Croccanti ma senza glutine, burro e uova non rinunciamo al piacere di quattro leggere e irresistibili chiacchiere in compagnia per festeggiare Carnevale

In una ciotola capiente mescoliamo tutti gli ingredienti secchi e mescoliamo. Facciamo un buco al centro e versiamo l’olio e l’acqua iniziando a impastare. Il risultato dovrà essere una pasta morbida e liscia che dovrà riposare per 30 minuti. Facciamo in modo che non diventi troppo umida, per questo è bene controllare le quantità di acqua in base alla miscela di farine.

Trascorsa mezz’ora, dividiamo l’impasto. Se abbiamo a disposizione una macchinetta per la pasta, usiamola per tirare le chiacchiere. Contrariamente stendiamo la pasta a mano il più sottile possibile.

Ricaviamo delle striscioline, la forma tipica delle bugie, e nel frattempo riscaldiamo l’olio per friggere. Preferiamo dell’olio di semi che ha un punto di calore più alto. Iniziamo a friggere le chiacchiere fino a quando saranno ben dorate e scoliamole. Eventualmente si possono cuocere in forno dopo averle spennellate leggermente con un composto di acqua e olio.

