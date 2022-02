Affascinante e incantato questo borgo del centro Italia da visitare in 1 solo giorno che potrebbe incuriosire anche i bambini

In lungo e in largo, la nostra Penisola ci offre una miriade di piccoli borghi affascinanti e suggestivi da scoprire. Approfittando delle belle giornate, potremmo partire per un viaggio all’avventura o in famiglia, in compagnia dei nostri bambini, alla scoperta di luoghi inusuali o poco conosciuti. Con la primavera all’orizzonte, molti di noi potrebbero programmare una breve gita fuoriporta lontani dalle caotiche città. L’Italia, da Nord a Sud, è ricca di paesaggi e luoghi magici capaci di regalarci esperienze uniche. Pertanto, l’ideale sarebbe staccare per qualche giorno la spina dalla monotonia quotidiana e lanciarsi alla scoperta di suggestivi panorami, colori e incantevoli stradine di paese.

In Italia fortunatamente siamo pieni di luoghi simili. Infatti, è affascinante e incantato questo borgo del centro Italia ricco d’arte e luoghi da scoprire. Se amiamo le lunghe passeggiate o i luoghi tranquilli, potremmo visitare il borgo di Rivodutri situato nella Piana di Rieti. Un caratteristico e piccolo paesino che potrebbe lasciare senza fiato anche i bambini.

Questo piccolo paese, di poco più di mille abitanti, è situato nel Lazio, a metà strada tra Rieti, L’Aquila e Terni. Qui potremmo andare alla scoperta di itinerari poco noti. In questo borgo, tra arte e natura, potremo immergerci in lunghe passeggiate nei boschi e luoghi insoliti da scovare tra le caratteristiche viuzze del paese. Girando a piedi per il borgo, potremo godere di numerose suggestioni, andando alla scoperta di colorate opere d’arte in un meraviglioso museo a cielo aperto. E così, tra i vicoli, potremmo imbatterci in colorati mosaici, grosse giraffe o altri disegni impressi sulle vecchie porte delle cantine, sulle fontane o nei giardini.

Ogni angolo del paese ci donerà una nuova e colorata suggestione. Un museo a cielo aperto che si arricchisce anno dopo anno, grazie all’immenso contributo degli artisti di strada. Decisamente suggestiva è l’opera situata nella piccola frazione di Apoleggia, che rappresenta alcune scene del rapporto tra San Francesco e la natura.

Itinerari nella natura

Oltre ad essere un paese d’arte, Rivodutri è un borgo caratterizzato da un immenso territorio verde. Infatti, sono molti i sentieri percorribili a piedi che lo collegano con le aree montane circostanti. Se decidessimo di intrattenerci per qualche giorno in questa zona, tra boschi, canali e natura, potremmo visitare le Sorgenti di Santa Susanna. Le sue acque trasparenti pare abbiano ispirato proprio San Francesco nel celebre Cantico delle Creature. Proseguendo lungo questo percorso, potremo muoverci verso un incantevole mulino che ancora oggi macina grani antichi per la preparazione di pregiate farine. Vale la pena visitarlo poiché pare sia il mulino più antico in funzione in Italia. Nel caso in cui dovessimo decidere di prolungare la vacanza, potremmo poi visitare il maestoso Faggio di San Francesco, sede di pellegrinaggio di molte persone.

