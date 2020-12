Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Trovare un’alternativa alla classica ricetta della pasta frolla non è semplice ma la Redazione di ProiezionidiBorsa è sempre alla ricerca di ricette, trucchi e segreti da poter suggerire ai suoi Lettori più golosi. Tra le varie opzioni, la pasta sfoglia all’olio d’oliva è decisamente la più gustosa e veloce. Adatta anche per coloro che soffrono di intolleranza verso le uova o il lattosio. Di seguito tutto l’occorrente.

Ingredienti

40 ml di olio extra vergine d’oliva;

300 g di farina tipo 00;

100 g di zucchero;

80 ml di acqua fredda;

1 pizzico di sale;

1 bustina di vanillina;

mezzo cucchiaino di lievito per dolci.

Una pasta frolla veloce e adatta a tutti grazie a questo ingrediente speciale. Procedimento

Per realizzare un’ottima pasta frolla per prima cosa inserire la farina, precedentemente setacciata, aggiungere poi lo zucchero, la vanillina ed il lievito. Mescolare con cura gli ingredienti e versare l’acqua fredda, poi a filo l’olio ed infine aggiungere un pizzico di sale. Lavorare ancora per qualche minuto e una volta ottenuto un composto liscio e omogeneo, avvolgere il panetto con uno strato di pellicola alimentare trasparente e riporre in frigorifero per 1 ora.

Trascorso il tempo d’attesa, stendere l’impasto su un piano di lavoro leggermente infarinato e creare una sfoglia rettangolare con uno spessore di circa mezzo centimetro. Con questa base sarà possibile realizzare dei biscotti sfiziosi oppure una torta farcita con ingredienti a piacere. A questo punto, infornare per circa 10 minuti alla temperatura di 170°. Una volta dorata, la creazione di pasta frolla sarà pronta per essere gustata. Ed ecco la pasta frolla all’olio d’oliva semplice, veloce e squisita.

