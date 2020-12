Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Abbigliamento cane e gatto, la strenna natalizia più costosa. In attesa della fine dell’era Covid 19, la bilancia pende dalla loro parte: quelli che ci hanno sopportato di più sono i nostri animali domestici.

Dunque, a Natale siamo pronti a spendere per loro: ecco i prodotti per cani e gatti che ci faranno sborsare dai 50 ai 150 euro. Gli Esperti di Proiezioni di Borsa, hanno calcolato che, chi ama le griffe internazionali, invece, parte da una spesa più alta. Di almeno 350 euro per acquistare impermeabili, guinzagli e giochini educativi o hi-tech.

I regali per fido sono fatti per giocare in casa e fuori

Abbigliamento cane e gatto, la strenna natalizia più costosa. Si va dal cibo per cani più raffinato al set collare-papillon, bandana a tema “notte di stelle” fino al cappotto scozzese in pura lana e impermeabile all’esterno. Con cappello paraorecchie, se si vuole.

Per giocare fuori, porta sacchetti a forma di osso, borraccia e ciotola portatile e collare GPS. Oppure un tunnel di tela, un frisbee in caucciù. Per divertirsi in casa, un dispenser di croccantini che rotola veloce come una palla da calcio.

Per il relax una cuccia di pelo rossa, piena di pupazzetti da mordicchiare, un guanto spazzola. E per la mezzanotte, una candela profumata che piace a cane e padrone.

Per il gatto il collare GPS e la cuccia a forma di abete natalizio

Il radiocollare con dispositivo GPS è il regalo più gettonato anche per il gatto. Permette una immediata localizzazione di Fufi che interpreta Spider-Man 3 su alberi, tetti e dentro i cassonetti del quartiere.

Per coccolarlo, una cuccia a forma di abete natalizio che si lava in lavatrice. E per non farlo ingrassare troppo, una paletta elettronica per pesare i croccantini. Oppure un dispenser che eroga fino a sei pasti con segnale sonoro.

I suoi giochini tiragraffi si comprano anche confezionati in una calza da appendere. Ma teniamola lontano da pericoli insospettabili per lui, come la Stella di Natale.

Abbigliamento cane e gatto, la strenna natalizia più costosa

Per chi non bada al risparmio, ma pensa agli imprevisti, il Natale è l’occasione migliore per regalare altre cose agli animali da compagnia.

Disporre di un conto corrente in banca dove accumulare un patrimonio. A favore di un familiare fidato o di una associazione onlus di chiara fama. Perché in caso di emergenza si occupino del proprio animale domestico, sotto il controllo di un notaio

A proposito di eredità, si può destinare la quota disponibile a questo progetto. Oppure stipulare una polizza salute personalizzata che permetta di stabilire una diaria giornaliera. Da utilizzare per dog sitter, in caso di malattia (Covid incluso) che impedisca di uscire.