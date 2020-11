Realizzare delle torte o dei biscotti, soprattutto con l’aiuto dei più piccini a cui piace pasticciare con le mani in pasta, può essere una buona idea per trascorrere del tempo con i propri figli. Un momento di condivisione in cui è possibile dare sfogo alla fantasia divertendosi. Questa sera, il Team di ProiezionidiBorsa vuole suggerire ai Lettori una ricetta leggermente rivisitata della pasta frolla tradizionale, ovvero una pasta frolla al cacao. Adatta per realizzare ottime basi per torte o sfiziosi biscotti. Di seguito tutto l’occorrente.

Ingredienti

2 uova;

250 g di farina tipo 00;

150 g di zucchero semolato;

120 g di burro;

30 g di cacao;

1 cucchiaio di lievito per dolci.

Ecco il segreto per realizzare una pasta frolla speciale, semplice e veloce. Procedimento

La variante della pasta frolla al cacao è di facile preparazione. Innanzitutto, in una ciotola è necessario inserire la farina, precedentemente setacciata, il cacao, poi anche lo zucchero. Una volta fatto amalgamare questi ingredienti aggiungere anche il cucchiaino di lievito. Mescolare ed aggiungere le uova intere ed il burro tagliato a pezzetti. A questo punto bisogna mescolare energicamente per qualche minuto per eliminare grumi e rendere il composto omogeneo e liscio. Con la pellicola trasparente per alimenti avvolgere l’impasto e lasciarlo riposare in frigorifero per circa mezz’ora.

Una volta terminato il tempo di attesa, la pasta frolla è pronta per essere utilizzata per comporre torte di tutti i tipi oppure simpatici biscotti. Una ricetta da tenere sempre in mente e da tirar fuori all’occorrenza. Per le preparazioni di pasta frolla l’estro creativo sarà importante, proprio grazie ai mille usi dell’impasto che si presenta versatile e pronto in poco tempo.

