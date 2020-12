Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Oggi portiamo sulle vostre tavole una pasta con i legumi diversa dal solito per rallegrare le serate in famiglia mangiando salutare. Di cosa stiamo parlando? Naturalmente di una cremosissima pasta ai piselli.

Gli ingredienti

Ecco, di seguito, gli ingredienti necessari per circa quattro persone:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

a) 500 grammi di pastina corta, preferibilmente ditalini rigati;

b) 300 grammi di piselli congelati;

c) una testina di aglio;

d) una cipolla di medie dimensioni;

e) un uovo;

f) olio extravergine di oliva quanto basta;

g) pepe nero, quanto basta;

h) parmigiano reggiano, quanto basta;

i) due dadi da cucina.

Il procedimento

Per iniziare bisogna affettare la cipolla a cubetti e pulire una testina di aglio. Una volta completata questa operazione, procurarsi un tegame dai bordi alti e mettere entrambi gli ingredienti a soffriggere in abbondante olio.

Quando diventeranno dorati aggiungere i piselli congelati, mantenendo la fiamma media, fino a farli diventare morbidi. Lasciare in pentola metà dei piselli e frullare l’altra, aggiustando di sale e di pepe se necessario.

Rimettere, quindi, la crema ottenuta sul fuoco e aggiungere sia un uovo crudo sgusciato che una ingente quantità di parmigiano. Mescolare bene. Quando il composto arriva al bollore, buttare dentro la quantità indicata di ditalini rigati e aspettare il tempo di cottura. Inserire anche un dado, o due, per insaporire, a seconda del gusto. Aspettare, infine, il tempo di cottura e servire in tavola questo primo piatto cremosissimo.

Oggi abbiamo spiegato come preparare una pasta con i legumi diversa dal solito per rallegrare le serate in famiglia mangiando salutare. Questa ricetta mette d’accordo tutti: infatti è perfetta per i vegetariani, ma togliendo qualche ingrediente può diventare totalmente vegana. Se si vuole introdurre qualche proteina vegetale all’interno della propria alimentazione con preparazioni semplici e veloci, ecco il nostro consiglio: la pasta e fagioli pronta in soli dieci minuti.