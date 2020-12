Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Come mai nel nostro corpo ci ritroviamo queste parti semidure che non sono né ossa né pelle e che sono le unghie? È sicuramente qualcosa che ci dona madre natura non senza un motivo valido. Infatti vedremo che hanno un ruolo molto importante. E allora ci siamo mai chiesti come mai nasciamo con le unghie e a che cosa veramente servono?

Come mai abbiamo le unghie?

Ci pensa il famoso antropologo John Hanks a rispondere su Live Science: “Abbiamo le unghie perché siamo primati. La maggior parte dei mammiferi ha gli artigli. Li usano per afferrare le cose, per arrampicarsi, per grattare e scavare buche”. Invece le unghie sono tipiche delle scimmie o primati, che li distinguono dagli altri mammiferi.

È perciò un’eredità che ci viene da un lontano passato. I primati hanno trasformato i loro artigli in unghie per lavorare un po’ più di fino e anche come aiuto per muoversi meglio.

A cosa servono?

Oggi le unghie servono all’uomo soprattutto come difesa del polpastrello, una zona dura che assorbe colpi che potrebbero compromettere la sua buona funzione. Questo infatti grazie all’unghia, è diventato nel tempo una zona sensibile per fare dei lavori più delicati e di precisione.

L’unghia ci permette anche di prendere degli oggetti molto piccoli come l’ago per cucire. Ma anche di tenere fra pollice e indice degli oggetti, anche facendo una certa forza, senza che le dita si deformino a causa della pressione, perché l’unghia blocca il tutto. Inoltre ci permette di grattare la pelle in un modo meno invasivo che un artiglio.

L’unghia può rinascere? Ci siamo chiesti come mai nasciamo con le unghie e a che cosa veramente servono?

È una delle caratteristiche incredibili dell’unghia. Se perdiamo un dente questo non ricresce, al contrario se per qualche motivo dovessimo perdere un’unghia, questa nel giro di qualche mese, ricresce. Questo fatto è dovuto alla “matrice” che si trova all’attacco dell’unghia con l’osso. Davvero un processo molto utile.

Unghie e salute

Sempre secondo il prof. Hanks le unghie sono l’espressione visibile della nostra salute. Infatti se le unghie cambiano colore, significa che qualcosa non va. Un esempio? Se sull’unghia sono presenti delle piccole fosse allora è un possibile segno della presenza di psoriasi.

Ecco che abbiamo scoperto questo incredibile dono di cui ci ha dotati la natura. Per chi fosse interessato al significato delle lunule sull’unghia, clicchi pure sul link.