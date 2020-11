Se ci sono pochi alimenti in frigo l’ideale è consumarli tutti prima di andare a fare la spesa. Ma cosa cucinare? Ci sono tantissimi modi per dare sfogo alla propria creatività.

Per questo parliamo oggi di un primo piatto geniale per svuotare la dispensa e lasciare tutti a bocca aperta.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Gli ingredienti

Ecco gli ingredienti per circa quattro persone :

a) 500 grammi della pasta desiderata, preferibilmente spaghettoni;

b) due scatolette di tonno sott’olio di ottima marca;

c) quanto basta di sale;

d) quanto basta di pepe;

e) quanto basta di olio;

f) due testine di aglio;

g) dieci foglie di menta fresca o, quanto basta, di menta esiccata;

h) un limone.

Il procedimento

Prendiamo una pentola d’acqua abbastanza capiente e saliamola. Quando bolle prendiamo gli spaghetti e buttiamoli dentro. Attendiamo il tempo di cottura.

Nel frattempo, prendiamo una padella e mettiamo un bel pò di olio. Quando comincia a sfrigolare mettiamo a rosolare le due testine di aglio per un paio di minuti.

Scoliamo le scatolette di tonno in modo da togliere la maggior parte dell’olio. Una volta tolto l’eccesso, mettiamo il pesce a insaporire l’olio. Laviamo il limone e facciamo lo stesso con le foglie di menta e sminuzziamole su un tagliere.

Scoliamo la pasta e facciamola mantecare nella padella. Quando tutti gli elementi saranno ben amalgamati, aggiungiamo la menta fresca. Grattugiamo la scorza di limone su tutto il composto.

Oggi abbiamo parlato di un primo piatto geniale per svuotare la dispensa e lasciare tutti a bocca aperta. Per altri consigli in ambito culinario consigliamo di consultare la sezione “Cucina” sul sito web di ProiezionidiBorsa. Se si è interessati a ricette semplici, veloci, ma ricche di gusto ecco qui un articolo che fa per voi: la pasta e fagioli in soli 10 minuti.