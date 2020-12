Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Oggi la Redazione vuole proporre 4 idee originali e utili sotto i 15 euro per un Natale con i fiocchi.

Siamo sempre più vicini alla festività del 25 dicembre ed è dunque il periodo di regali. Quest’anno non sarà un Natale come gli altri. La diffusione del virus Covid-19 ha stravolto le vite di molti. Numerose famiglie hanno subito il duro colpo di una pandemia che ha causato innumerevoli morti e lasciato molti senza lavoro. Tuttavia è importante conservare uno spirito natalizio, fosse anche solo per donare un po’ di tranquillità agli animi scossi e provati dall’ansia da Covid-19. Per questo è importante dimostrare alle persone che ci stanno a cuore il nostro affetto. Solitamente a Natale il miglior modo per farlo è con un dono.

Quest’anno potrà essere necessario, tuttavia, fare un po’ di economia sul fronte regali. Perché si sa: non è importante il regalo, ma il pensiero. Ecco dunque alcune proposte per dei regali pensati con tanto amore, ma poco costosi.

Vediamo quindi quali possono essere 4 idee originali e utili sotto i 15 euro per un Natale con i fiocchi.

Calamite personalizzate

Molti siti per stampe fotografiche stanno proponendo una soluzione in formato cofanetto per calamite personalizzate con foto ricordo. Il prezzo medio è di 12 euro.

Segnalibri personalizzati

Se l’idea delle foto appare convincente, si può anche optare per un segnalibro personalizzato per accompagnare i nostri cari nella lettura. In questo caso il costo medio che si andrà a sostenere è di 10 euro.

Calzini antiscivolo invernali

Come ogni anno a Natale spopolano le pantofole. Ebbene quest’anno potrebbe rivelarsi originale proporre dei calzini antiscivolo invernali morbidi e confortevoli. Di solito la spesa non supera i 14 euro.

Borsa dell’acqua calda formato peluche

Infine, con l’inverno alle porte quale idea migliore di una morbida borsa dell’acqua calda in formato peluche? Il costo medio è di 14 euro.

Abbiamo dunque cercato di fornire informazioni utili su 4 idee originali e utili sotto i 15 euro per un Natale con i fiocchi.