Questo Capodanno sarà uno dei meno festaioli di sempre a causa dell’epidemia da coronavirus. Questo, però, non vuol dire che non si possa preparare una cena con i fiocchi e festeggiare con un dessert e una bottiglia di prosecco.

Oggi spieghiamo come creare a casa una ricetta da chef, una mousse al cioccolato al profumo di arancia per festeggiare la fine dell’anno in maniera dolce e indimenticabile.

Gli ingredienti per circa due persone

a) Tre uova di medie dimensioni;

b) 300 grammi di cioccolato fondente;

c) 100 grammi di biscotti di tipo Digestive;

d) 50 grammi di burro;

e) un’arancia;

f) cacao amaro, quanto basta.

Il procedimento

Prendere i biscotti e inserirli all’interno del mixer, azionare fino a ridurre il tutto in briciole molto fini. Prendere il burro nella quantità indicata e farlo sciogliere o a bagnomaria o con l’aiuto del microonde.

Inserire il liquido nella polvere di biscotti e amalgamare bene con una spatola. Prendere degli stampini da forno e creare in ognuno di loro un fondo con questa base di biscotti.

Pressare bene per rendere il tutto omogeneo. Inserire in frigo per mezz’ora in modo che tutto solidifichi. Spremere il succo di arancia e grattugiare anche la quantità desiderata di scorza in una ciotolina.

In un’altra, invece, inserire il cioccolato tagliato grossolanamente e farlo sciogliere con il microonde per una manciata di secondi. Una volta sciolto, unirlo ai tuorli d’uovo e al succo di arancia. Mescolare bene. Lasciare raffreddare.

Montare gli albumi e unirli, poi, al composto ottenuto. Inserire il contenuto dentro gli stampi e lasciare in frigo per almeno quattro ore.

Oggi abbiamo spiegato come preparare una mousse al cioccolato al profumo di arancia per festeggiare la fine dell’anno in maniera dolce e indimenticabile. Sul sito e sui canali social di ProiezionidiBorsa sono presenti diversi approfondimenti in ambito culinario che possono aiutare a stupire sia i propri familiari che i propri amici. Ad esempio, in questo articolo spieghiamo come portare in tavola un budino dolcissimo a base di ricotta e kiwi. Per scoprire la ricetta basta cliccare qui.