Nei giorni di festa può capitare di avere a casa amici celiaci, che hanno bisogno di evitare il glutine. Ecco, per loro, e per tutti noi, un profumatissimo antipasto che si prepara in pochi minuti, il salmone marinato con agrumi e pepe rosa. La ricetta, che si può preparare in anticipo, è suggerita dagli Esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa.

Ingredienti per quattro persone

a) Quattro filetti di salmone;

b) un’arancia;

c) un limone;

d) un lime;

e) mezzo pompelmo;

f) un mandarancio;

g) tre cucchiai di pepe rosa;

h) 250 grammi di yogurt bianco naturale;

i) 300 grammi di sale;

l) 300 grammi di zucchero semolato;

m) foglie di aneto.

Un antipasto facilissimo, il salmone marinato con agrumi e pepe rosa

Stendere su una teglia uno strato di sale e zucchero, coprire con un foglio di carta da forno e poi adagiarvi sopra i filetti di salmone.

Con un pelapatate, sbucciare gli agrumi facendo attenzione a non includere la parte bianca. Cospargere il salmone con le bucce degli agrumi e il pepe rosa leggermente schiacciato.

Coprire con un altro foglio di carta da forno e creare un nuovo strato di sale e zucchero. Coprire tutto con la pellicola e lasciar marinare in frigorifero per almeno quattro ore.

Dopo due ore di marinatura, occorre girare i filetti e ricoprirli di nuovo. A fine marinatura, impiattare i filetti sgocciolati su un letto di valeriana o insalatina misticanza. Servire con qualche ciuffo di yogurt mescolato al pepe rosa e alle foglioline di aneto.

Decorare con filamenti di agrumi misti o con lo strabiliante caviale di limone, anch’esso preparato in anticipo. In alternativa, si può condire con un filo d’olio di oliva e succo di agrumi misti.

Il pepe rosa è un falso pepe

Un antipasto facilissimo: il salmone marinato con agrumi e pepe rosa. A proposito di spezie, per quanto possa parer strano, il pepe rosa non è imparentato col pepe nero.

Si tratta di una bacca dal sapore pungente e lievemente dolce, che ricorda il sapore della fragola e del limone insieme. Il pepe rosa è perfetto per i carpacci di pesce, ma si usa anche nelle salse a base di frutta.