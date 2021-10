L’oroscopo ci può dire molto del nostro futuro. Le sue previsioni si rivelano a volte spietate, ma ci permettono di prepararci per tempo a ciò che ci succederà.

Nonostante ciò, alcune caratteristiche peculiari permettono a certi segni zodiacali di distinguersi dagli altri, in positivo o negativo. Ecco perché scelte sbagliate e senso di rimorso sono delle costanti per questo ardente segno zodiacale.

Il mese di ottobre vede alcuni segni costretti a continuare a lottare e a soffrire ancora un po’. Al contrario, per altri i prossimi giorni si preannunceranno tutt’altro che negativi. I segni di cui parleremo a breve, infatti, saranno baciati dalla Dea bendata in pressoché tutti i campi della vita. Vediamo a quali ci riferiamo e se anche noi vi apparteniamo.

Una montagna di fortuna attende 3 segni zodiacali che trovano pace e serenità questa settimana

Alcuni segni hanno pregi che a lungo andare li rendono davvero invidiabili da tutti gli altri. Due di questi non hanno paura di invecchiare e si mantengono sempre belli. Un privilegio certamente non da poco.

Chi non ha questi vantaggi nel lungo periodo può comunque sfruttare la settimana attuale per risollevare l’umore e tornare a sorridere. Infatti, una montagna di fortuna attende 3 segni zodiacali che trovano pace e serenità questa settimana. Eccoli qui di seguito, illustrati uno ad uno.

Si preannunciano giorni strepitosi per il Leone

La settimana attuale andrà decisamente a gonfie vele per gli appartenenti al segno del Leone. La fortuna li bacerà e ne beneficeranno sia in campo professionale che sentimentale.

Tutto questo grazie a ben tre pianeti a loro favore: Venere, Marte e Mercurio. È bene prepararsi al meglio, perché si farà il pieno di energie! L’unica nota dolente riguarda le giornate di giovedì e venerdì. La luna non gli sarà amica e potrebbe provocare problemi in famiglia.

L’Acquario vivrà momenti indimenticabili

Un periodo davvero straordinario attende in questi giorni l’Acquario. Tutto sembra andare per il verso giusto ed è difficile trovare anche una sola pecca in quello che si vivrà.

In campo sentimentale ci si farà travolgere dalla passione e dai sentimenti. Il lavoro andrà alla grande e ci si toglierà alcune soddisfazioni che favoriranno autostima e morale. Non bisogna avere paura di osare in questi giorni, perché niente potrà mettere i bastoni tra le ruote.

Tante belle novità per la Bilancia

Grandi passi in avanti per la Bilancia, che vedrà diversi cambiamenti positivi. L’aiuto di Mercurio permetterà di portare a termine progetti importanti in ambito lavorativo.

Allo stesso modo, l’influsso di Venere donerà stabilità ai rapporti sentimentali. Anche se si potrà finire sotto pressione a metà settimana, giovedì e venerdì ripagheranno nettamente degli sforzi fatti.