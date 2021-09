Il passare del tempo può mettere ansia e preoccupazione, soprattutto tra le donne. La vecchiaia si avvicina e prima o poi arriva per tutti. Seppure il nostro corpo vada lentamente incontro a un cambiamento inesorabile, non tutti sentiamo gli anni allo stesso modo.

Il discorso vale anche per i segni zodiacali. Avevamo visto come scelte sbagliate e senso di rimorso fossero delle costanti per un segno in particolare. Perché alcuni si fanno prendere più intensamente dalle emozioni e le gestiscono con più difficoltà.

Altri, invece, sembrano molto più coriacei, sia dal punto di vista emotivo che fisico. Non solo non si lasciano condizionare dal trascorrere degli anni, ma acquisiscono ancora più fascino. Due segni rispecchiano perfettamente questa condizione. Scopriamo se anche noi siamo tra i fortunati che vi appartengono.

Ecco i 2 segni zodiacali che non hanno paura di invecchiare e si mantengono sempre belli

Rughe sul viso e capelli bianchi non sono un problema per la Vergine. Le donne di questo segno non amano mettersi in mostra, ma ci tengono a fare tutto alla perfezione. Nonostante la loro riservatezza sanno farsi apprezzare e attraggono gli uomini come calamite.

La loro forza è l’indifferenza nei confronti del loro aspetto, a cui danno poca importanza. Non si trascurano, ma nemmeno ci tengono a risaltare. Il passare del tempo non incide sulla loro bellezza, ma le fortifica e le rende più seducenti.

Se la Vergine trae vantaggio dal trascorrere degli anni, i Gemelli non sono da meno. Le appartenenti a questo segno zodiacale sono come il buon vino: migliorano con la vecchiaia. Tenaci e coraggiose, hanno ben chiari i propri obiettivi di vita e sanno come raggiungerli.

Sono un po’ curiose ma anche molto intelligenti. A volte si fanno prendere dall’ansia, ma questo non incide sul loro splendore. Con l’avanzare dell’età, maturano e traggono spunto dalle esperienze vissute. La vecchiaia non scalfisce di una virgola la loro splendida figura. Ecco i 2 segni zodiacali che non hanno paura di invecchiare e si mantengono sempre belli.

Non tutti hanno i nervi saldi

Non tutti hanno la stessa forza di volontà di Vergine e Gemelli. Altri segni non sopportano il passare del tempo e il solo pensiero li demoralizza. Uno su tutti è il Sagittario. Questo segno non ci pensa due volte a darsi all’avventura. Conduce una vita frenetica e in perenne movimento e l’idea di invecchiare lo rammarica per le forze che verranno a mancare.

Come il Sagittario, anche il Cancro teme l’età che avanza. La propensione a mettercela sempre tutta per fare bene, però, potrebbe giocare a suo favore negli anni a venire.