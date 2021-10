Trovare degli insetti in casa è fastidioso perché possono invadere diversi luoghi della stessa e può anche risultare difficile liberarsene una volta per tutte.

È quindi nostro dovere cercare una soluzione efficace che non le danneggi e che ci permetta di difendere adeguatamente l’igiene della casa, preservando l’ambiente.

Per esempio, molti non sanno che per allontanare le formiche da casa definitivamente potrebbe aiutarci questo comune ingrediente che molti hanno in cucina.

Non è necessario ricorrere a prodotti chimici che rischiano di danneggiare sia l’ambiente che la nostra salute, esistono infatti dei rimedi naturali altrettanto efficaci.

Come liberarci degli insetti in casa grazie a questo sensazionale rimedio naturale poco conosciuto

Si tratta dell’olio essenziale di Patchouli, noto per la sua forte profumazione e per le sue proprietà benefiche che derivano dalla omonima pianta.

L’olio di Patchouli viene utilizzato in diversi spray repellenti per insetti che troviamo in commercio, proprio grazie alle sue proprietà antisettiche.

Quest’olio ci potrebbe essere d’aiuto contro le cimici da letto disponendolo su alcune parti del nostro corpo come, per esempio, i piedi evitando così di essere morsi.

Ovviamente questo è un rimedio provvisorio perché in questo caso sarà necessaria una disinfestazione effettuata da un professionista per risolvere efficacemente il problema.

Per mantenere lontani zanzare e diversi insetti volanti che possono introdursi in casa sarà utile posizionare nel diffusore alcune gocce di questo olio essenziale.

Se questa profumazione risulta troppo forte per noi, possiamo anche aggiungere degli altri oli essenziali, come quello al geranio o al limone.

Se invece il nostro problema sono le cimici basterà una semplice mossa per allontanarle da casa una volta per tutte.

Invece se ci troviamo a fronteggiare le tarme dovremo procurarci dei batuffoli di ovatta, imbeviamoli con alcune gocce di olio essenziale al patchouli e posizioniamoli nell’armadio.

Altrimenti un’altra soluzione efficace sta nell’aggiungere l’olio essenziale direttamente al detersivo del bucato.

Così facendo profumeremo anche i nostri capi, inoltre sarà utile sapere che per avere sempre armadi e cassetti profumati esiste una soluzione senza costi.

Pur essendo naturali, come al solito si raccomanda di adottare sempre le necessarie cautele anche nell’uso di questi prodotti casalinghi.

Come scongiurare l’arrivo delle tarme

Per prevenirne l’arrivo dovremo effettuare un paio di volte l’anno il cambio di stagione dei capi e la pulizia a fondo di armadi e cassetti.

Prima di riporre gli indumenti negli armadi dovremo inoltre assicurarci che siano sempre puliti e asciutti, così eviteremo la formazione di umidità all’interno.

Infine, all’interno dei mobili e dei cassetti, potremo porre dei sacchetti di garza riempiti con fiori essiccati di lavanda che potrebbero aiutarci a mantenerli lontani.