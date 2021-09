L’oroscopo ci dice che per ogni segno zodiacale vi sono dei periodi più o meno positivi della propria vita. Fortuna, amore e lavoro sono variabili che cambiano in continuazione per ognuno di noi. Tutto quello che possiamo fare è adattarci per superare al meglio i momenti di difficoltà. Per esempio, se siamo sotto questo segno dovremmo avere sorprese in amore e successo sul lavoro proprio in questo mese.

Alcuni tratti del nostro carattere sono, però, delle costanti che non riusciamo a scrollarci di dosso. La causa principale del nostro atteggiamento potrebbe risalire al segno zodiacale a cui apparteniamo. Se siamo tra coloro che prendono in continuazione decisioni sbagliate per poi pentirsi di ciò che hanno fatto, la risposta potrebbe essere solo una.

Ovvero, apparteniamo a un preciso segno zodiacale che, più di ogni altro, incappa costantemente in queste difficoltà. Scopriamo immediatamente se è il nostro.

Scelte sbagliate e senso di rimorso sono delle costanti per questo ardente segno zodiacale

Ci sono diversi segni considerati orgogliosi e focosi, ma il più in evidenza tra tutti è senza dubbio il Leone. Chi appartiene a questo segno zodiacale difficilmente riesce a nascondere il proprio temperamento impulsivo e rovente. La facilità con cui ci arrabbiamo ci porta spesso a risultare arroganti di fronte agli altri, tanto che prendiamo decisioni con fretta e superficialità.

Questo non ci potrà portare ad altro che a commettere degli errori costanti e frequenti nelle scelte che facciamo. Ma la colpa non è solo dell’arroganza, ma anche di un altro tratto comportamentale che distingue questo segno. I Leone, infatti, sono di norma molto leali verso i propri amici e questo li porta a prendere decisioni poco ragionate per il loro bene.

La conseguenza delle proprie azioni è il pentimento totale

L’orgoglio del Leone spesso gli impedisce di ammettere i propri errori al prossimo. Purtroppo, però, dentro di sé se ne rattrista e prova pentimento. Anche se non lo dà a vedere, capisce dentro di sé il proprio sbaglio e soffre molto per questo.

Scelte sbagliate e senso di rimorso sono delle costanti per questo ardente segno zodiacale, ma non si trova da solo in questa situazione. Anche Gemelli e Pesci sbagliano spesso mentre Bilancia, Cancro e Sagittario soffrono particolarmente per i propri errori.

Per proseguire la lettura ci potrebbe interessare sapere che non sono i segni zodiacali ma l’ascendente a svelare i nostri lati nascosti.