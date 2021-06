Chi è attento ad una dieta sana ed equilibrata sa bene che a tavola non possono mancare le fibre alimentari. Esse servono a diverse funzioni intestinali e garantiscono uno stato di sazietà prolungato che aiuta a non assumere calorie in eccesso. Vediamo i 3 cibi ricchi di fibre che saziano velocemente senza far ingrassare e sgonfiano la pancia aiutando a dimagrire in maniera sana e salutare.

Perché è importante assumere fibre con l’alimentazione

Le fibre alimentari sono delle sostanze resistenti agli enzimi digestivi presenti nel nostro organismo. Questo significa che gli enzimi non riescono a degradarle e che quindi lo stomaco o l’intestino non possono assorbirle. Ogni giorno una persona adulta dovrebbe assumere tra i 20 e 35 grammi di fibre. Queste particolari sostanze contribuiscono alla prevenzione di dannose malattie del tratto gastrointestinale, come ad esempio i tumori secondo recenti studi scientifici. Le fibre, inoltre, contribuiscono a ridurre l’assorbimento del colesterolo cattivo e degli zuccheri abbassando l’indice glicemico. Per questo sono ottime alleate di chi soffre di ipercolesterolemia o glicemia alta e diabete.

I 3 cibi ricchi di fibre che saziano velocemente senza far ingrassare e sgonfiano la pancia aiutando a dimagrire in maniera sana e salutare

Quali sono dunque gli alimenti da prediligere per introdurre un adeguato quantitativo di fibre ogni giorno? Sicuramente i legumi rappresentano una fonte di fibre naturale assai preziosa. In 100 grammi di lenticchie o di ceci si possono trovare circa 14 grammi di fibre totali.

Altri alimenti che rappresentano una vera e propria miniera di fibre sono le farine integrali. Generalmente, le farine che sono meno raffinate e subiscono dunque meno lavorazioni, presentano quantità di fibre più alte. Nella crusca di frumento, ad esempio, si trovano ben 43 grammi circa di fibre in 100 grammi di prodotto. Anche alcune farine speciali si possono trovare delle considerevoli quantità di fibre. È il caso, ad esempio della farina di mandorle o di quella di segale che contengono circa 13 grammi di fibre in 100 grammi di prodotto.

Anche frutta e verdura rappresentano una fonte prediletta di fibre. In questo caso è utile portare in tavola alimenti come i finocchi, le mele o il melone. Proprio il melone, frutto di stagione assai diffuso, possiede numerose altre proprietà indicate nell’articolo: “Il frutto dalle straordinarie e inaspettate proprietà benefiche per il corpo si può gustare in questa stagione e comprare a poco prezzo”.

