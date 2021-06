Pochi sanno che bastano questi trucchetti per scegliere e conservare le ciliegie a lungo

La fine della primavera e l’inizio della stagione estiva segnano, come ogni anno, l’inizio della stagione delle ciliegie.

Le ciliegie sono frutti amatissimi da bambini e da adulti, ricchi di ottime sostanze nutritive, tra cui vitamine e sali minerali.

La presenza di polifenoli e antociani regala a questo frutto proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Queste sostanze sono, principalmente, concentrate nella buccia.

Tuttavia, quando si va al mercato o al supermercato a volte si incontrano delle difficoltà nello scegliere le ciliegie migliori. In un precedente articolo si era spiegato al Lettore quante ciliegie si possono mangiare ogni giorno (consultare qui). Oggi, invece, si andrà alla scoperta dei trucchi degli esperti per scegliere le ciliegie migliori sul mercato.

Scegliere e conservare le ciliegie

Molto spesso non è possibile selezionare singolarmente le ciliegie. Per questo motivo sarà necessario affinare la vista, una rapida occhiata sarà sufficiente per valutare lo stato dei frutti.

Le ciliegie dovranno essere lucenti e polpose di colore che potrà variare dal rosso brillante fino al viola nero.

Ovviamente, non dovranno presentare difetti evidenti come cicatrici, ammaccature o tagli.

Si consiglia di scegliere le ciliegie più scure e mature dal momento che una volta raccolte non matureranno più.

Un’occhiata meritano anche i piccioli che dovranno essere verdi, non rinsecchiti e ben ancorati alla ciliegia. Nel caso in cui fossero senza picciolo se ne sconsiglia l’acquisto, sono ciliegie rimaste a lungo nelle cassette.

Nel caso in cui si avesse la possibilità di assaggiare le ciliegie prima dell’acquisto sarà bene evitare quelle troppo acerbe o quelle eccessivamente mature.

Conservazione

Le ciliegie sono frutti molto delicati che si conserveranno al massimo una settimana nella parte meno fredda del frigorifero.

Assolutamente vietato conservarle all’interno di sacchetti di plastica, meglio preferire una cesta o un sacchetto di carta.

Si consiglia di lavare le ciliegie solamente poco prima di consumarle dal momento che dopo il lavaggio si rovineranno più velocemente.

Un altro metodo è quello di congelarle, in questo modo sia sapore che proprietà rimarranno inalterate.

Prima di inserirle nel congelatore lavarle accuratamente e sistemarle distanziate su un piatto. Una volta congelate potranno essere inserite in un sacchetto per alimenti da risistemare in freezer.

Così facendo sarà possibile consumare le ciliegie per molti mesi dopo la stagione estiva.

Così facendo sarà possibile consumare le ciliegie per molti mesi dopo la stagione estiva.