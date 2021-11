Con l’arrivo dell’inverno diminuiscono le ore della luce solare. In casa si accedono le lampadine molto prima. In genere nei 5 mesi di ora solare, negli ambienti chiusi la luce si accende già a metà pomeriggio. Quindi il consumo dell’energia elettrica per illuminazione di ambienti aumenta. Molti di noi danno poca importanza al consumo di una lampadina lasciata accesa in una stanza, ma quella lampadina ogni ora consuma watt e fa salire il costo della bolletta. Ma quanto consuma? In questo articolo scopriremo che una lampadina costa 100 euro in bolletta se sta accesa per questo numero di ore.

Rischio stangata sulla bolletta elettrica e possibili soluzioni

In inverno il costo della bolletta elettrica subisce un’impennata. Una serie di fattori porta un consumo maggiore di energia durante i mesi invernali. Le lampadine si accedono prima e il freddo fa usare maggiormente strumenti per riscaldare gli ambienti. Quest’anno la bolletta dell’elettricità rischia di essere molto salata a causa dei rincari delle materie prime. Le associazioni dei consumatori hanno calcolato che i rincari possono anche superare il 30% rispetto a quelli dello stesso periodo dello scorso anno. Una famiglia può risparmiare molto sulla bolletta con dei semplici accorgimenti. Per esempio non tutti conoscono questi trucchi per tagliare le bollette e fare fronte ai rincari.

Anche con l’uso intelligente dell’illuminazione si possono risparmiare molti soldi. Una semplice soluzione è quella di spengere la luce quando si esce da una stanza. Una lampada accesa inutilmente consuma e contribuisce a fare salire la bolletta. Vediamo di quanto.

Una lampadina costa 100 euro in bolletta se sta accesa per questo numero di ore

I watt sono una misura della potenza delle lampadine (anche se oggi si tende ad utilizzare i lumen come unità di misura). Mediamente un Kw/ora (1.000 watt) costa a una famiglia 0,2 euro, 20 centesimi, l’ora. Quindi una lampadina da 100 watt consumerà circa 2 centesimi in un’ora.

Supponiamo di tenere accesa una lampadina, magari quella del soggiorno o della cucina, per circa 6 ore al giorno nei mesi invernali. Con un semplice calcolo si scopre che quella lampadina alla fine della giornata è costata 12 centesimi. Per ottenere il consumo mensile basta moltiplicare 12 centesimi per 30 giorni. Così scopriamo che in un mese una lampadina da 100 watt accesa per 6 ore al giorno di media, costa in bolletta 3,6 euro. In un anno quella stessa lampadina costerà 3,6 euro per 12 mesi, quindi 43 euro. Tuttavia occorre considerare che in estate si usa meno la luce elettrica. Potremo perciò ipotizzare che una lampadina a incandescenza della potenza di 100 watt, consumi circa 35 euro all’anno. Questo consumo sarà pari a poco più di 100 euro ogni tre anni.

Può sembrare poco ma se facciamo il calcolo per ogni lampadina accesa in casa, la cifra lieviterà di molto. Tra l’altro gli impianti d’illuminazione spesso non hanno solo una lampadina, ma ne hanno più di una. Ecco come evitare la stangata delle bollette e risparmiare oltre 200 euro l’anno su luce e gas.

