Le piante svolgono un ruolo molto importante in ogni appartamento. Contribuiscono a colorare gli ambienti della casa e nello stesso tempo migliorano il nostro stato psicofisico.

Infatti le foglie di questi piccoli arbusti hanno la capacità di trasformare l’anidride carbonica in aria pulita. Ad esempio, questa pianta dal fiore insolito decora, elimina l’umidità e purifica l’aria di casa.

Ma non dimentichiamo che prenderci cura di loro, aiuta anche ad allontanare lo stress, a recuperare le energie e a migliorare l’umore.

Scegliere le piante giuste per arredare l’appartamento non è sempre facile. Bisogna valutare la grandezza degli spazi, il grado di umidità, l’illuminazione e soprattutto comprare delle piante che sappiano valorizzare anche gli angoli più bui della casa. Ecco perché basta ficus e pothos dopo aver scoperto questa pianta tropicale dalle foglie vivacemente colorate di rosa.

Infatti, oggi vogliamo proporre ai nostri Lettori una pianta ornamentale molto apprezzata per il suo particolare fogliame. Parliamo della Stromanthe sanguinea, un piccolo arbusto tropicale dall’aspetto molto elegante. Questa pianta attira subito l’attenzione grazie alle sue foglie di colore verde scuro, caratterizzate da striature rosa e bianche.

Come si coltiva questa pianta in appartamento

La Stromanthe sanguinea è una pianta molto sensibile alle temperature, infatti bisognerà posizionarla in un luogo molto luminoso. Facciamo attenzione perché non ama i raggi diretti del sole che potrebbero bruciare le sue bellissime foglie. In inverno evitiamo di posizionare la pianta vicino alle fonti di calore e in prossimità di correnti d’aria.

Durante i mesi caldi, le innaffiature dovranno essere regolari e costanti, per poi diminuire in inverno. È importante sempre svuotare il sottovaso per evitare che le radici marciscano.

Per crescere sana e rigogliosa, la Stromanthe sanguinea necessita di un terreno soffice, ben drenato e ricco di nutrienti. Infatti, durante i mesi caldi provvediamo alla concimazione utilizzando dei fertilizzanti liquidi. La pianta non necessita di potature regolari, ma eliminiamo le foglie secche per abbellire l’estetica della pianta.

Parassiti e malattie frequenti

Come la maggior parte delle piante, anche la Stromanthe sanguinea teme afidi e parassiti. In particolare dobbiamo fare attenzione alla cocciniglia, che si annida tra gli steli e si nutre della loro linfa. Anche il ragnetto rosso è molto pericoloso e facilmente riconoscibile grazie alla sua tela.

Non dimentichiamo la pericolosità delle malattie fungine e del marciume delle radici.