Ormai le scuse per offrire sempre sconti sui prodotti sono davvero infinite. Ogni festa è praticamente accompagnata da un’offerta che dà la possibilità ai consumatori di risparmiare. Conosciamo tutti i saldi estivi e invernali, ma anche il Black Friday o il Cyber Monday. Pretesti per organizzare super svendite con nomi inglesi difficili da pronunciare, ma super convenienti.

Anche essere single porta fantastici sconti sugli acquisti e non c’entra il Black Friday. Oggi 11 novembre, o meglio 11.11, è il giorno in cui si festeggia l’essere single. L’idea nata da un paio di studenti universitari cinesi ormai si è diffusa in tutto il Mondo. Noi non possiamo che essere felici che si sia trasformato in un altro giorno in cui possiamo fare affari incredibili.

Non solo abbigliamento, vagonata di offerte incredibili durante il Single Day da non lasciarsi sfuggire

Ovviamente i primi negozi a seguire questa nuova tendenza sono certamente quelli di abbigliamento. Sia monomarca che rivenditori come Zalando, Farfetch o About You offrono sconti del 22% sul catalogo solo per oggi. Anche un altro sito rinomato per prodotti di grandi firme si unisce alla lista con uno sconto davvero conveniente. Luisaviaroma propone il 35% su tantissimi prodotti, basterà controllare che non abbiano la stellina.

Questa giornata è utilissima anche per chi cerca arredamento oppure oggettistica per la casa. Westwing infatti propone sconti dal 70% al 90% fino a 14 novembre, per esempio. Kasanova invece propone uno sconto sull’IVA del 22%, quindi il 18,04% sul prezzo di vendita. Questa offerta potrebbe trovarsi anche su altri siti, se vogliamo sapere come scorporare velocemente l’IVA basterà consultare questo articolo. “La guida facile e pratica per scorporare l’IVA in pochi secondi senza fare mille calcoli”

Profumerie, make up ed elettrodomestici

Passiamo ora alle profumerie e al make up. Douglas propone uno sconto del 30% su tantissimi prodotti, mentre Sephora offre il 22%. Il marchio Mac Cosmetics stupisce tutti con prodotti Superstar, quelli più amati, al prezzo di 11,11 euro.

Finiamo con i negozi di elettrodomestici come Unieuro che propone uno sconto del 22% su moltissimi prodotti. Ma anche MediaWorld ed ePrice si accodano con offerte che variano in base alle promozioni in corso. Non dimentichiamoci però di controllare anche Amazon ed eBay, sempre in prima fila quando si tratta di promozioni.

Insomma, non solo abbigliamento, vagonata di offerte incredibili durante il Single Day da non lasciarsi sfuggire. Queste sono solo alcune delle offerte proposte per oggi, controlliamo se anche il nostro negozio preferito aderisce. Questa è la giornata giusta per acquistare quel vestito o computer che tanto desideravamo ad un prezzo scontatissimo.

