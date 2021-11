Ormai ottobre è finito e siamo tutti pronti ad affrontare il prossimo mese. Novembre inizia con un momento di relax, ad Ognissanti, e poi ci fa partire rapidamente verso il Natale.

Come ogni mese, ci farebbe piacere sapere che cosa ci aspetta. Forse saremo fortunati e troveremo una grande pace oppure incontreremo delle difficoltà personali. In ogni caso, possiamo chiedere consiglio all’oroscopo per capire che cosa ci aspetta.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Oggi parliamo in particolare di un segno che può rallegrarsi, perché questo mese sarà fortunato. Infatti, ci sono grandissime soddisfazioni sul lavoro e in amore per questo segno zodiacale a novembre.

Il segno molto fortunato

Ci sono buone notizie per coloro che sono nati sotto il segno del Leone. Questo segno, infatti, sarà uno dei più fortunati dello zodiaco, già a partire dalla prima settimana del mese. Dal punto di vista lavorativo, riuscirà a ottenere grandi risultati e farà partire nuovi progetti che i superiori apprezzeranno molto. Il Leone si metterà molto in mostra e questo potrà portare anche a un aumento di stipendio.

Nonostante il grande impegno profuso nel lavoro, il Leone riuscirà anche a passare del tempo di qualità con la famiglia o con il partner. A partire dalla terza settimana, infatti, troverà un maggiore equilibrio tra carriera e vita personale.

Grandissime soddisfazioni sul lavoro e in amore per questo segno zodiacale a novembre

Le prime settimane possono essere un po’ difficili per la vita di coppia, perché il Leone lavorerà molto. Per fortuna, questo segno riuscirà a trovare un momento di intimità e condivisione che eviterà litigi.

Nella seconda parte del mese, poi, l’armonia di coppia sarà definitivamente ristabilita. In questo periodo, se il Leone ha figli, passerà un bel po’ di tempo con loro nel weekend, tra gite fuori porta e giochi in casa.

Anche per il Leone single ci sono ottime notizie. La prima parte del mese sarà passata un po’ in solitudine, proprio a causa del grande impegno lavorativo. Dopo essersi tolto delle soddisfazioni professionali, però, potrà tornare ad avere una ricca vita sociale.

Sarà proprio ad un evento sociale che il Leone farà un incontro importante e molto romantico. Può darsi che questo sfocerà in un flirt temporaneo oppure in qualcosa di serio, a seconda di come si comporterà il Leone.

Insomma, questo segno vivrà prima soddisfazioni lavorative e poi personali e amorose. Arriverà ad inizio dicembre più felice che mai, pronto per lo sprint finale che lo porterà a Natale.