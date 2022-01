Il primo mese dell’anno sta facendo il suo corso e ogni segno zodiacale lo sta passando a modo suo. C’è chi è in grande forma e tutto gli va a meraviglia e chi ha delle difficoltà che spera passeranno in fretta. Infatti, ad esempio, sarà un gennaio al top per questi 3 segni zodiacali baciati dalla fortuna ma uno dovrà fare attenzione a Marte avverso. Anche questa settimana appena iniziata, però, si preannuncia stellare per 3 segni che faranno faville sul lavoro e in amore.

Una fortuna incontenibile arriverà per 3 segni zodiacali che vedranno piovere amore e denaro nei prossimi giorni

Chi crede nell’oroscopo sa bene quanto sia importante che le previsioni siano dalla sua parte. Ciò che rivelano le stelle potrebbe migliorare l’umore e prepararci a una fase davvero positiva della nostra vita. La settimana dal 10 al 16 gennaio potrebbe indicare un punto di svolta per alcuni segni zodiacali.

Il primo che ne trarrà particolare beneficio è quello della Vergine. Le buone notizie arrivano immediatamente in campo amoroso. I sentimenti travolgeranno i nativi di questo segno e porteranno molte sensazioni positive. Lasciamo pure che l’istinto prevalga sulla ragione e lasciamoci trasportare dalle emozioni. Bene anche le coppie, i cui litigi passati potrebbero vedere una fine.

Le stelle sono dalla nostra parte anche per quanto riguarda il lavoro. Chi ha un’attività ne trarrà beneficio, così come ci saranno evoluzioni per chi deve prendere delle decisioni nel breve termine.

Pesci

Chi appartiene a questo segno zodiacale potrà vivere giorni piacevoli questa settimana grazie all’influsso di Giove benevolo. I single in cerca di un’anima gemella potranno fare nuovi incontri, da cui potrebbe scaturirne un grande amore. Occhio in particolare alla metà della settimana. Le coppie che hanno avuto qualche disguido o battibecco potranno guardare avanti e lasciarsi alle spalle i conflitti.

In ambito lavorativo sono in vista successi e ci si potranno togliere diverse soddisfazioni personali. Dovremo fare scelte che peseranno, ma potremo finalmente chiedere ciò che qualcuno ci aveva promesso tempo fa.

Capricorno

Buon momento anche per il Capricorno, che dovrà sfruttare al massimo i giorni a venire. Venere è dalla sua e porterà un’onda di positività in campo amoroso. Si ritroverà la voglia di amare e chi è da solo avrà l’occasione di ritentare la ricerca della dolce metà. Chi ha già un partner potrà invece rinforzare il proprio rapporto.

Si sistemeranno molte questioni lavorative rimaste in sospeso nei giorni prima e così anche diversi problemi. I più audaci potrebbero venire ricompensati dalla buona sorte. Dunque, una fortuna incontenibile arriverà per 3 segni zodiacali che vedranno piovere amore e denaro nei prossimi giorni: Vergine, Pesci e Capricorno.