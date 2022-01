Ci sono capi nel mondo dell’abbigliamento che non passano mai di moda, capaci stagione dopo stagione di donarci stili meravigliosi. Alcuni sono dei veri e propri evergreen, perfetti per essere indossati in ogni stagione. Altri ci permettono di creare e ricreare l’abbinamento perfetto in ogni occasione della nostra quotidianità. Che sia elegante o casual il nostro stile, alcuni indumenti riescono a infonderci quel tocco in più rendendoci giovanili anche dopo i 50 anni. E così, basta davvero poco per esaltare al meglio anche la nostra femminilità. Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo già affrontato la questione ritorni dal passato. Abbiamo visto infatti che torna di moda questo outfit che sta già spopolando per esaltare la femminilità a 40 come a 60 anni creando suggestioni all’ultimo grido. Dunque, nel 2022 continuiamo ad assistere al piacevole ritorno di stili che hanno segnato un’epoca ben precisa del nostro passato.

Icone senza tempo

È il caso di capi d’abbigliamento che il più delle volte rappresentano la storia vera e propria del mondo della moda. Diventati famosi ai nostri occhi grazie al contributo di grossi palcoscenici mondiali: dal cinema alla tv del passato. Ma anche grazie ai movimenti sociali che hanno caratterizzato la storia del Mondo. In questo articolo, per esempio, parlavamo del tie-dye, una tendenza riconducibile agli anni Sessanta e alla rivoluzione hippie. Dunque, alcuni capi rappresentano delle vere e proprie icone senza tempo. Trend esplosi in passato e parzialmente spariti, ma che si ripresentano generazione dopo generazione come simboli di forza ed eleganza.

Imperdibile per le over 50 questo indumento da indossare anche in primavera da avere assolutamente nell’armadio approfittando dei saldi 2022

Su questa linea sottile che lega la moda al cinema, il simbolo di femminilità che contraddistingue gli outfit del 2022 è la biker jacket. Non poteva che essere così, il lieto ritorno di un capo che rappresenta indipendentemente dalle stagioni generazioni e generazioni di donne. La giacca in pelle o cuoio perfetta su tutto e che ci permette di giocare con i colori, i materiali, i modelli e le sfumature. Dunque, dai classici colori tipici dello stile metropolitano come il nero o il marrone scuro, alle sgargianti sfumature moderne. Modelli in petrolio, rosso, azzurro chiaro, che ci permettono di esaltare di continuo la nostra femminilità creando look sgargianti e aggressivi. Oltre ai colori, l’occhio cade anche sullo stile, dalla classica zip centrale, alla laterale o asimmetrica. Ecco perché è imperdibile per le over 50 questo indumento da indossare anche in primavera da avere assolutamente nell’armadio approfittando dei saldi 2022.

Occasioni

Ad ognuno il suo quindi, perché la biker jacket ci permette di esaltare la nostra femminilità creando look meravigliosi e innovativi. I grandi brand del mondo della moda ci offrono una miriade di occasioni in termini di stili, prezzi e colori. C’è davvero l’imbarazzo della scelta, per creare e ricreare outfit originali e sempre nuovi da indossare anche in primavera. Da Only a Calvin Klein, da Pepe Jeans London a Imperial, ad ognuno il suo look e le sue sfumature, per un armadio sempre sul pezzo.