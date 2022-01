Nell’ultimo anno ogni volta che ci siamo occupati del titolo Tesmec abbiamo sempre lamentato la scarsa direzionalità delle quotazioni. In particolare, nell’ultimo report ci chiedevamo Dopo un 2021 tutto in laterale dove è diretto il titolo Tesmec?

Si evidenziava, infatti, che le quotazioni a partire dal mese di febbraio 2021 erano bloccate all’interno del trading range 0,105-0,124 euro. La prima settimana del 2022 ha visto un fortissimo movimento rialzista che ha rotto l’equilibrio. Per cui adesso l’uscita dalla fase laterale potrebbe far triplicare il valore delle azioni Tesmec.

Prima di andare a individuare i possibili obiettivi della tendenza in corso, notiamo come lo scatto al rialzo sia stato accompagnato da volumi scambiati che sono decuplicati rispetto alla media precedente relativa al lungo periodo di fase laterale. Tutto ciò testimonia un rinnovato interesse per il titolo che, quindi, potrebbe finalmente prendere il volo.

Secondo la proiezione rialzista, infatti, il prossimo obiettivo di prezzo si trova in area 0,1535 euro. Una chiusura settimanale superiore a questo livello aprirebbe le porte al raggiungimento del II obiettivo di prezzo in area 0,2320 euro. La massima estensione rialzista, poi, si trova in area 0,31 euro (III obiettivo di prezzo).

Ovviamente un ritorno delle quotazioni nel trading range 0,105 euro – 0,124 euro ripristinerebbe la fase laterale che ha lungamente tediato le quotazioni di Tesmec.

La valutazione di Tesmec

Dal punto di vista dei fondamentali e del bilancio, Tesmec rappresenta un’ottima opportunità di investimento. In base al consensus degli analisti che coprono l’azienda, l’Utile Netto per Azione (EPS) dovrebbe crescere notevolmente nei prossimi esercizi. Inoltre, il titolo è molto sottovalutato. La società presenta multipli degli utili molto interessanti e ha un livello di valutazione molto basso, con un valore aziendale stimato in 0.77 volte il suo fatturato. Inoltre, Tesmec appare poco valorizzata se si considerano il valore del suo attivo netto contabile e i flussi di cassa generati dall’attività dell’azienda. Infine, il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione superiore al 50%.

Per gli analisti il consenso è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 95% circa.

Il titolo Tesmec (MIL:TES) ha chiuso la seduta del 7 gennaio a 0,128 euro in ribasso dell’1,39% rispetto alla seduta precedente.

