Quanto tempo è passato dall’introduzione del primo digitale terrestre? Poco meno di vent’anni. Un processo iniziato in Sardegna e che si è completato quasi dieci anni dopo con la Calabria. Abbiamo dato l’addio ai canali analogici comparsi negli anni Cinquanta per immergerci nell’era digitale. Tra pochi giorni, invece, entreremo nella fase 2.0 di questa nuova era e dobbiamo farci trovare pronti al cambiamento.

Come spesso accade, questo ci spaventa, ci intimorisce, non sappiamo se saremo in grado di affrontarlo. Poi, altrettanto spesso, una volta dentro, scopriamo che non si sta poi così male e che non era così complicato farne fronte. È quanto avverrà tra qualche giorno, quando saremo chiamati a fronteggiare una nuova rivoluzione tecnologica per le nostre televisioni. Tante di loro non lo sopporteranno e dovranno essere rottamate. Ad altre servirà l’ausilio di un decoder per continuare a mostrarci i nostri programmi preferiti.

La codifica MPEG2 andrà in pensione e sarà sostituita da quella DVTB/MPEG4 che ci consentirà di guardare tutti i canali in alta definizione (HD). Non tutti i nostri apparecchi potranno resistere all’introduzione di questa novità. Dal 20 ottobre nove canali tematici Rai e sei Mediaset si spegneranno sulle attuali sintonizzazioni. Questo l’elenco completo:

Rai 4

Rai 5

Rai Movie

Rai Yoyo

Rai Sport+ HD

Rai Storia

Rai Gulp

Rai Premium

Rai Scuola

TGCOM24

Mediaset Italia 2

Boing Plus

Radio 105

R101 TV

Virgin Radio TV

Una facile guida per scoprire se il nostro televisore ha bisogno del nuovo decoder

Dal 15 novembre, poi, verrà introdotto definitivamente il nuovo digitale terrestre e avremo tempo fino al 2023 per adeguarci. Ma prima lo faremo, meglio sarà per la completezza dei canali che potremo seguire.

La procedura seguente farà capire a ognuno di noi qual è la strada da percorrere tra il cambio della TV o l’acquisto di un decoder nuovo. Se si possiede un televisore acquistato dopo il primo gennaio 2017 il problema non si pone. La rivoluzione passerà indenne sugli apparecchi di questo tipo.

Per i precedenti invece non sarà così. Bisogna fare un semplice test per capire se il televisore è idoneo a ricevere il nuovo segnale, oppure no. Digitare il numero 100 e verificare che appaia un cartello con la scritta Test HEVC Main10. Se fosse così, il nostro apparecchio sarà sicuramente compatibile. In caso contrario, non disperiamo e proviamo a fare una nuova sintonizzazione. Se anche dopo questa procedura, il cartello non apparirà sul canale 100, bisognerà correre ai ripari. La scelta sarà tra il cambio della televisione o l’acquisto di un decoder digitale terrestre con sintonizzatore DVB-T2.

Una facile guida per scoprire se il nostro televisore ha bisogno del nuovo decoder è terminata. A questo punto, bisognerà informarsi su 3 elementi da considerare per scegliere la TV e sfruttare il Bonus 100 euro oppure su quale decoder scegliere da acquistare. Magari sfruttando il Black Friday in arrivo il 26 novembre.