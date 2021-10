Se c’è una spezia che mette d’accordo tutto il Mondo sui suoi benefici è quella che andremo a vedere in questo articolo. La usiamo tantissimo anche noi italiani soprattutto nei dolci, avendone scoperto sia il sapore che le virtù per la nostra salute. Avevano ragione le nostre nonne a utilizzare quotidianamente la spezia chiamata l’albero eterno della medicina. Un alimento che la scienza alimentare riconosce in tutte le sue virtù, come nello studio che alleghiamo. Cerchiamo di capirne di più in questo articolo della nostra Redazione.

Ingrediente dello strudel

Torna il freddo e con esso un dessert piacevole da gustare caldo e magari con un po’ di panna. Parliamo dello strudel, che ha come ingrediente anche la cannella. Conosciuta sin dall’antico Egitto sia per accompagnare i cibi che per le sue proprietà antinfiammatorie. Nelle culture orientali, ancora oggi, questa spezia, grazie al suo reale contenuto di antiossidanti, viene utilizzata proprio come antinfiammatorio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Avevano ragione le nostre nonne a utilizzare quotidianamente la spezia chiamata l’albero eterno della medicina

Ma non erano solo gli eredi di Cleopatra o gli orientali a utilizzare la cannella. Anche le nostre nonne che preparavano delle meravigliose e salutari tisane. Eliminare i grassi e controllare gli zuccheri con la tisana alla cannella è un suggerimento della nostra Redazione. Sono sempre di più gli studi che confermano la bontà della cannella nel favorire la velocizzazione del metabolismo. Attenzione però che non possiamo dire che la cannella ci faccia dimagrire da sola.

Che buoni gli amaretti e i biscotti con la cannella

Avvicinandosi pian piano le festività ci sono dei dolci particolarmente graditi anche dai nostri bambini. Parliamo di frollini e biscotti. Prepararli in casa e farli mangiare ai nostri bimbi a colazione e a merenda sarà sicuramente gustoso, ma anche salutare. E, proprio per unire l’utile al dilettevole, possiamo inserire la cannella nella preparazione casalinga di alcuni tipi di biscotti, come quelli che suggeriamo nella nostra ricetta. Preparatevi all’arrivo di Halloween con la ricetta dei fantastici biscotti farciti, che faranno impazzire i piccoli di casa. Ma non solo.

Anche la pasta chiama la cannella

Non dobbiamo però pensare alla cannella come un ingrediente importante nella preparazione solo dei dolci. Per esperienza personale, vogliamo infatti consigliare ai nostri Lettori almeno tre piatti di pasta particolarmente saporiti grazie anche alla cannella:

linguine con tonno, limone e cannella;

fusilli con ricotta, tonno e cannella;

spaghetti con passata di pomodoro, cannella e basilico fresco.

Approfondimento

Se vuoi prenderti cura del tuo intestino a tavola non farti mai mancare questo legume