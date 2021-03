A partire da giugno 2022 saranno operativi nuovi standard trasmissivi che manderanno in pensione i vecchi televisori. Per poter consentire a tutti di adeguarsi a questa nuova tecnologia il Governo ha previsto un’agevolazione. Vediamo di cosa si tratta e sveliamo dove trovare la lista segreta dei televisori e decoder idonei al bonus Tv.

Come funziona l’agevolazione

Il bonus Tv consente di avere 50 euro di sconto per l’acquisto di televisori e decoder che possano consentire la visione secondo i nuovi standard.

È riservato a coloro che hanno un ISEE al di sotto dei 20mila euro ed è utilizzabile per tutti gli acquisti di questi prodotti effettuati fino al 31 dicembre 2022. O comunque fino a che non saranno terminati i fondi.

Il bonus viene erogato agli aventi diritto sotto forma di sconto. Che viene applicato direttamente dal rivenditore. Fondamentale, infatti, è presentare al negoziante una richiesta di acquisto dichiarando di avere diritto al bonus.

La richiesta è rappresentata da un’autocertificazione. E questa deve attestare il valore dell’ISEE. E anche che non si abbia già acquistato un altro prodotto usufruendo del contributo.

È possibile, infatti, un solo bonus per ogni nucleo familiare. E deve riguardare i prodotti che consentono la ricezione del segnale DVB-T2/HEVC.

Ecco svelata la lista segreta dei televisori e decoder idonei al bonus Tv

Non tutti i prodotti rientrano nel bonus. Ma solo quelli che consentono la ricezione del nuovo tipo di trasmissione. O comunque quelli che sono autorizzati dal MiSE.

A tal fine, è stato realizzato un archivio con tutti i modelli di televisore e decoder che sono abilitati alla nuova ricezione. Prima di decidere di acquistare un nuovo prodotto è quindi opportuno verificare che sia idoneo per accedere al bonus di 50 euro.

Per farlo è possibile collegarsi al sito ufficiale del bonus Tv che riporta l’elenco dei televisori e altri accessori che sono ritenuti idonei al contributo. Attraverso un motore di ricerca sarà possibile inserire il nome del modello di proprio interesse e scoprire se è destinatario del bonus o meno.

Il database è aggiornato continuamente. Quindi può essere un punto di riferimento per effettuare la verifica prima dell’acquisto. La sua consultazione è semplice e disponibile per tutti, può essere di grande aiuto non solo per il cliente finale ma anche ai rivenditori che in questo modo non rischiano di sbagliare con l’attribuzione del bonus.

