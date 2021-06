Dopo tanti mesi in cui non siamo potuti uscire di casa per andare a mangiare fuori, finalmente ci stiamo riprendendo la libertà di poter fare questo tipo di esperienze. Del resto cenare al ristorante è molto di più di un semplice pasto in compagnia. Scegliendo i posti che più ci piacciono infatti possiamo osservare il modo in cui un determinato piatto è cucinato, rubando i segreti e i metodi agli chef che più ci convincono.

Un piccolo dettaglio

Ed effettivamente sono tante le persone che provano a ricreare in casa una ricetta di cui rimangono sorprese al ristorante. D’altronde i cuochi nella maggior parte dei casi si rivelano persone preparate, con molta esperienza. Quindi conoscono piccoli dettagli della preparazione che magari, a noi, sfuggono. E quindi ecco una chicca sconosciuta rivelata da esperti pizzaioli per preparare una pizza saporita e deliziosa come al ristorante.

La prima cosa

Preparare la pizza non è molto complicato, soprattutto se si ha pazienza e amore per la ricetta che si sta eseguendo. È pur vero però che se non si fa attenzione ai dettagli sarà molto difficile raggiugnere un risultato simile, o addirittura uguale, a quello a cui siamo abituati quando andiamo a mangiare fuori. Per questo motivo, oggi ne vogliamo svelare uno di cui in pochi sono a conoscenza. Infatti ecco una chicca sconosciuta rivelata da esperti pizzaioli per preparare una pizza saporita e deliziosa come al ristorante. Parliamo del sugo di pomodoro e, in particolare, del momento esatto in cui applicarlo sull’impasto.

Diversi chef e pizzaioli infatti si sono esposti a riguardo svelando che l’aggiunta della salsa dovrebbe essere la prima cosa da fare una volta che l’impasto prende la forma desiderata. Ancor prima di preriscaldare il forno, di ungere la teglia, di tagliare la mozzarella. Insomma, prima di qualsiasi altro passaggio. Infatti il pomodoro ha un ruolo da non sottovalutare in quanto, in primo luogo, dona dei nutrienti importanti alla pasta della pizza. Secondo poi le vitamine che presenta al suo interno hanno la capacità di favorire il lavoro della lievitazione e dei fermenti dell’intero impasto. Spargere subito il sugo dunque e lasciarlo riposare sopra l’impasto mentre si prepara il forno e il condimento potrebbe fare la differenza nel sapore e nella consistenza del risultato finale.