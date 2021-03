Essere bravi in un’arte, o in una disciplina, vuol dire sicuramente tante cose. In primis avere talento, ma anche mostrare esperienza in alcune circostanze. Oltre a questo però, nessuno può considerarsi veramente bravo in qualcosa se non risponde della caratteristica più importante, ovvero saper risolvere i problemi. Ciò che fa la differenza tra un principiante ed un professionista risiede proprio nel fatto che quest’ultimo riuscirà, in qualsiasi occasione, a rimediare ai problemi e rimettersi in piedi.

Soprattutto in cucina

Se questo discorso è valido per moltissime discipline e attività, lo è ancora di più quando si tratta di cucina. Per ottenere risultati grandiosi ai fornelli non solo dobbiamo riuscire a portare a termine una ricetta ma anche, se non soprattutto, sapere come rimediare a possibili inconvenienti. Non solo, è altrettanto importante conoscere rimedi che ci permettano di essere veloci nel risolvere la situazione. Bene, a questo proposito, oggi ne vogliamo svelare uno che potrà essere utile a moltissimi. Infatti vediamo perché sono veramente fantastici i vantaggi di aggiungere una fetta di mela dentro al sugo.

Un equilibrio necessario

Uno degli errori più diffusi in cucina è senza dubbio determinato dallo scarso equilibrio dei sapori nel piatto. Difatti quando una pietanza è eccessivamente salata, o troppo dolce, capita spesso di dover ricominciare tutto da capo. Oppure, se li conosciamo, di applicare dei rimedi che possano risolvere il problema. Bene, andiamone a conoscere uno. Dunque ecco perché sono veramente fantastici i vantaggi di aggiungere una fetta di mela dentro al sugo. È soprattutto quando cuciniamo piatti liquidi, come salse o sughi, che ci troviamo di fronte a questo inconveniente.

Del resto è facile sbagliare con le quantità di sale e trovarsi, di conseguenza, con un sugo impresentabile. Non tutti forse lo sanno ma, per rimediare a questo diffuso errore, può venirci in aiuto una mela. Dovremo semplicemente tagliare una fetta di mela, eliminarne la buccia, e inserirla nella padella dove sta cuocendo il sugo. Lasciamola per una decina di minuti e, come per magia, i sapori torneranno ad essere riequilibrati. Non si tratta di una stregoneria, ma di una reazione molto semplice. Infatti la componente aspra della mela non farà altro che scontrarsi con l’eccessiva salinità del sugo, regalando alla salsa un sapore del tutto diverso, in quanto più equilibrato. Provare per credere.