L’Italia è un paese meraviglioso: mare, natura e storia si fondono creando dei paesaggi mozzafiato. Per questo motivo chi ama il mare cristallino e i borghi con strette vie deve visitare questa località nella bellissima Puglia.

Questa Regione, considerata il tacco dello stivale, è piena di posti magici e borghi che lasciano veramente senza parole; come ad esempio Ostuni, la città bianca. La Puglia è altresì famosa per i suoi trulli, tipi di costruzione a cono. La città più famosa per i trulli è sicuramente Alberobello. È anche famosa per il suo bellissimo mare. Spesso quando ci si reca in Puglia si visitano sempre le stesse località, non bisogna dimenticarsi però di questo borgo, perché è veramente una perla.

Stiamo parlando di Fasano, comune che si trova in provincia di Brindisi a circa 57 chilometri da questa. Questo borgo, costituito da case in calce bianca, da piccole vie e piazzette, è veramente una perla da visitare se ci si trova in Puglia. Oltre a visitare il magnifico borgo, la Chiesa Matrice e il Torrione delle Fogge, è possibile andare al mare. Qui ci attenderà un vero spettacolo di acqua con spiagge sabbiose e scogli. Vi sono sia spiagge libere, magari un po’ più selvagge, sia spiagge attrezzate se si preferisce una vacanza più confortevole.

Se si ama la natura in zona, è possibile visitare il Parco delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo. Qui si possono organizzare degli itinerari in bici, a cavallo, a piedi e si possono anche osservare i fondali marini. Ma oltre alla natura, il mare e un borgo delizioso, a Fasano si possono visitare due bellissimi siti archeologici: quello di Egnazia e il dolmen di Montalbano.

