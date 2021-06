Ecco le 3 piante estive a bassa manutenzione e resistenti al sole, dalle fioriture colorate e rigogliose, adatte a chi ha poco tempo da dedicare al giardino ma dal risultato garantito

In estate una delle nostre maggiori preoccupazioni è quella di trovare delle piante che si adattino alla temperatura. Quindi, piante che non si brucino, se le mettiamo al sole, e che resistano senza rovinarsi. Può accadere, infatti, che nonostante le cure, ci ritroviamo le piante seccate a causa del troppo caldo.

Inoltre, dovendo andare in vacanza, cerchiamo qualcosa che colori e abbellisca ma che non richieda cure quotidiane. Sicché, ecco le 3 piante estive a bassa manutenzione e resistenti al sole, dalle fioriture colorate e rigogliose. Esse sono adatte a chi ha poco tempo da dedicare al giardino ma dal risultato garantito!

Quindi, per conciliare le opposte esigenze, coltiveremo la calibrachoa, che ci donerà una cascata di fiori. La pianta fiorisce ininterrottamente da aprile a ottobre, con una grande quantità di fiori piccoli e colorati. Essi creano una cascata spettacolare. Si tratta di una pianta ideale per l’estate in quanto resiste al caldo e alla pioggia, quindi è a bassa manutenzione.

Seconda pianta estiva a bassa manutenzione e resistente al sole è la gazania. Essa può essere coltivata anche in terreni poveri e sabbiosi. I fiori che sbocciano sono simili a grosse margherite e si aprono solo quando c’è il sole. Si tratta di una pianta facile da coltivare adatta a qualsiasi situazione. Tuttavia, dona al nostro giardino, o balcone, tutto il colore di cui abbiamo bisogno.

Andiamo alla terza pianta estiva a bassa manutenzione e resistente al sole, dalle fioriture colorate e rigogliose. Anch’essa è adatta a chi ha poco tempo da dedicare al giardino ma dal risultato garantito!

Stiamo parlando della vinca, pianta resistente sia al sole che al caldo. Come le prime due è facile da coltivare perché cresce bene in qualsiasi terreno. Inoltre, si tratta di una delle piante in assoluto più resistenti ai raggi del sole. In più, assolve all’esigenza di abbellire, adornare e colorare i nostri giardini e terrazzi. Essa presenta un portamento eretto e tende a formare cespugli ordinati.

Abbiamo visto, dunque, quali sono le 3 piante estive a bassa manutenzione e resistenti al sole, dalle fioriture colorate e rigogliose, adatte a chi ha poco tempo da dedicare al giardino ma dal risultato garantito.

