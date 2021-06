In questi giorni, l’afa sta davvero occupando un posto preponderante nelle nostre giornate. Il caldo estivo, infatti, si fa sentire. Ed inevitabilmente lo stiamo soffrendo un po’ tutti, chi più chi meno. Per rinfrescarci, quindi, una buona idea è quella di realizzare delle bevande in casa, senza additivi o conservanti, che possano ridarci la carica. E se queste poi sono anche dietetiche e con basso indice glicemico, possiamo ritenerci davvero fortunati!

Una bevanda fai-da-te fresca, gustosa con pochissime calorie per combattere glicemia e caldo

La bevanda di cui stiamo parlando è una deliziosa limonata con una piccola differenza. Al posto dello zucchero, questa volta, useremo la stevia. Perciò, procuriamoci:

1 litro di acqua

5 limoni

Foglioline di menta

40 gr di stevia

Questa limonata così particolare ci sarà davvero utile se stiamo provando a dimagrire ma non vogliamo rinunciare al gusto. E anche per chi soffre di glicemia alta, la stevia può essere un’ottima sostituta dello zucchero (ovviamente chiediamo sempre al nostro medico prima di usarla!). Ma adesso, bando alle ciance. Ecco la ricetta per la limonata.

Come realizzare questa deliziosa variante della limonata classica

In una caraffa versiamo l’acqua e la stevia. Iniziamo a mescolare con calma i due ingredienti, fino a che la stevia non inizierà a sciogliersi. E il gioco è praticamente fatto. Ora ci basterà semplicemente spremere il limone e versarne il succo. Mettiamo in frigorifero e quando vorremo bere, aggiungiamo anche un paio di foglioline di menta!

Ecco, dunque, Una bevanda fai-da-te fresca, gustosa con pochissime calorie per combattere glicemia e caldo. Cosa stiamo aspettando quindi? Questa delizia sta aspettando solo noi! Ovviamente, bisogna specificare che la limonata che abbiamo presentato non viene da consiglio medico. La stevia, si sa, ha un indice glicemico più basso del saccarosio, ma la ricetta della bevanda viene dalla conoscenza popolare. Se invece dovessimo notare problemi seri con glicemia, gonfiore o difficoltà per perdere peso, contattiamo il nostro medico curante.

